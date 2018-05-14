في الوقت الذي التزمت فيه الدول العربية بالصمت والخنوع أعلنت جنوب افريقيا سفيرها لدى إسرائيل، في أعقاب المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة الكبرى والتي استشهد فيها 59 وأصيب اكثر 2400 آخرين.

وقال بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا : “بسبب الطابع الخطير والأعمى للهجوم الإسرائيلي الأخير، قررت حكومة جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها سيسا غومباني بشكل فوري”.

وأضاف البيان أن “الضحايا كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية احتجاجا على افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس، مما يشكل استفزازا”، منددة بـ “الاعتداء العنيف للقوات الإسرائيلية”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتابعت وزارة في بيانها: “أدى هذا الهجوم الأخير أيضا إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير ممتلكات”.

وفي نفس السياق، استدعت تركيا سفيريها في تل أبيب وواشنطن للتشاور، وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الفلسطينيين، ووصفت إسرائيل بأنها إرهابية.

وفي خطاب للطلبة الأتراك بالعاصمة البريطانية لندن بثه التلفزيون الرسمي مساء الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في بلاده لمدة ثلاثة أيام، واتهم إسرائيل بممارسة الإرهاب والإبادة.

كما أعلن عن تنظيم مظاهرة كبرى في اسطنبول يوم الجمعة القادم ردا على ما تعرض له الفلسطينيون، بالإضافة عن فتح مستشفيات تركيا لعلاج المصابين وتقديم المساعدات اللازمة لمستشفيات قطاع غزة.

كما أجرى أردوغان اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد أن تركيا ستتحرك من خلال رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي آخر بأنقرة، قال المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ إن بلاده استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وإسرائيل للتشاور، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بعد دعوة الكويت وفلسطين إلى عقد جلسة طارئة.

واعتبر بوزداغ أن أحداث الاثنين في غزة أظهرت أن يد الولايات المتحدة ملطخة أيضا بدماء الفلسطينيين، وأن التاريخ سيسجّل هذا اليوم على أنه “الاثنين الدامي” و”الاثنين الأسود”.

وأكد المتحدث أن “إسرائيل الإرهابية والولايات المتحدة التي تحميها ومن يدعمهما سيضطرون إلى مغادرة القدس”، مشددا على أن بلاده ستبقى من أقوى المدافعين عن القضية الفلسطينية، حسب تعبيره.