نشر الفنان المصريّ محمد رمضان، عبر حسابه الخاص في “انستغرام”، مقطع فيديو، استعرض خلال 3 من سياراته الفارهة داخل منزل.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: “سياراتي الجديدة، ربنا يكفينا شر الطريق ويعطي جمهوري أحسن منهم”.

أما ثمن السيارة باللون الأزرق من ماركة ماكلارين فهو حوالي الـ 284 ألف دولار أميركي، بينما ثمن سيارة الفراري باللون الأحمر فيبلغ حوالي الـ 230 ألف دولار أميركي.

وانقسم المعلّقون على الفيديو الذي نشره محمد رمضان إلى قسمين، فبينما رآى البعض أن الفنان المصري يستحق هذه السيارات الفارهة نظراً لأنه تعب حتى لمع نجمه ووصل إلى ما يريد في عالم النجومية، اعتبر آخرون انه لا داعي للتباهي واستعراض تلك السيارات .