أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في ساعة متأخرة من الأربعاء، أن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك, في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي مواقع لقوات النظام السوري في ريف القنيطرة جنوبي البلاد،.

وأضاف المتحدث الاسرائيلي أن إسرائيل اعترضت “بعضا” من الصواريخ وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية وأن الأضرار التي لحقت بالمواقع الإسرائيلية “محدودة”.

וזהו התיעוד מסוריה של ירי נ"מ לעבר כלי טיס של חיל האוויר. ההנחייה לתושבי הגולן היא להשאר במרחבים מוגנים. pic.twitter.com/CYOAyMuZDs — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 9, 2018

وقبل ذلك بقليل، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار “دوت في منطقة مرتفعات الجولان” عدة مرات وذلك في تقرير أولي نشره في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي، فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان.

وأفاد المتحدث في سلسلة تغريدات على تويتر بأنه وفي الساعة 22.00 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامية في هضبة الجولان.

#عاجل نعتبر هذا الحادث بمثابة اعتداءا ايرانيًا وننظر اليه بخطورة. نحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة.

في هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2018

واعتبر أفيخاي أدرعي ذلك عدوانا إيرانيا خطيرا.

#عاجل نعتبر هذا الحادث بمثابة اعتداءا ايرانيًا وننظر اليه بخطورة. نحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة.

في هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2018

وأكد المتحدث أنه تم اعتراض بعض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) إنه تم إطلاق عدة قذائف مصدرها “الأراضي المحتلة” باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة. ليل الأربعاء/فجر الخميس . وأضافت أن “لا أنباء عن إصابات”.

وكان مصدر عسكري سوري قد ذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام مجهولة في سماء ريف دمشق الغربي ليل الأربعاء /الخميس.

المراكز الاسرائيلية المستهدفة لحد الان pic.twitter.com/XTzSr9fTd2 — Pamella Havary (@pamellahavary) May 9, 2018

وقالت مصادر محلية في ريف دمشق إن “حوالي 10 صواريخ أطلقت من مطار المزة العسكري باتجاه ريف دمشق الغربي”.

ونقلت رويتر عن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار “دوت في منطقة مرتفعات الجولان” المحتل عدة مرات، وذلك في تقرير أولي قبل قليل.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن الصافرات تنذر بغارات جوية، مضيفا “يجري بحث التفاصيل”.

في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت الليلة لأجسام مجهولة في سماء ريف دمشق الغربي.