في خطوة جديدة قررت سلطنة عمان، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لها مع دولة موريتانيا.

وقال وزير الخارجية الموريتاني، اسلكو ولد أزيد بيه، إن سلطنة عمان قررت رفع مستوى تمثيلها في موريتانيا من قائم بالأعمال إلى سفير مقيم، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

كما قررت بريطانيا فتح سفارة جديدة لها في نواكشوط، و عينت سفيرا مقيما فيها، تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأشار الوزير الموريتاني إلى أن عُمان “تضطلع بدور محوري عربيا وإقليميا ودوليا، يتسم بالتضامن والاعتدال والحرفية”.

فيما اعتبر أن المملكة المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي “من أوائل الفاعلين الدوليين على الساحة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية العالمية”.