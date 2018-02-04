تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر مدى الإهمال وانعدام النظافة في مطارات الإمارات التي من المفترض أنها مصنفة ضمن أكبر مطارات العالم الدولية التي تصنف خدماتها درجة أولى “vip”.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي يعد فضيحة للنظام الإماراتي وطيرانه، “فأر” داخل إحدى صالات مطار دبي الدولي يقف (دون خوف وبكل أريحية) بالقرب من سلالم المسافرين الكهربائية.

ظهور (الفأر) بهذا المشهد في وسط الصالة وعدم خوفه حتى بعد اقتراب صاحب المقطع منه وتصويره والتحدث بجانبه، يثبت أن هذا الفأر وربما (الفئران) قد اعتادت هذا الأمر وألفوا البشر، ما يدل على الإهمال الكبير لإدارة المطار وعدم الاهتمام بالنظافة لدرجة ظهور الفئران بصالة رئيسية ليس حتى في مخزن أو مكان مغلق بالمطار.

النشطاء تناولواهذا المقطع بكثير من السخرية حيث احتوى الفيديو على تسجيل صوتي يتضح أنه للشخص الذي صور الحادثة قائلأً: “حياكم في مطار دبي… من سيأتي لمطار دبي سيجد هذا الفأر في استقباله”.