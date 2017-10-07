تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن سعودي يوجه فيه رسالة للإعلام السعودية “المرتزق” الذي يتهم كل مخالف ومنتقد للأوضاع بالمملكة بـ”الخيانة”، داعيا الجميع لإعمال عقله والتفكير فيما يقوله هذا الإعلام.

ووفقا للرسالة المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد توجه المواطن السعودي قائلا: “ودي أتكلم عن الوضع المأساوي اللي وصلناله في السعودية”، مضيفا “صراحة وضع لا يطاق”.

واضاف: “أعلامنا المضلل قاعد يصور للناس أنه كل مشاكلنا من قطر”، متسائلا: “ما كان عندنا مشاكل داخل السعودية؟، يكفي استخفاف عقول الناس”، ليجيب على نفسه قائلا: “عندنا أزمة سكن، عندنا أزمة بطالة، عندنا فقر وعندنا ضرايب وارتفاع فواتير الكهرباء والماء”، مردفا: “وإذا تكلمت قالوا أحنا في حرب والنفظ سعره هابط”.

وفند “المواطن السعودي هذه الادعاءات قائلا: “طيب يا اخي ترامب قبل شهرين أخذ منا 450 مليار دولار”، ساخرا بالقول: “وقتها يعني ما كنا في حرب والنفط نازل سعره؟، ولا التقشف على المواطن المسكين وكبار القوم مرتاحين”.

وتابع: “الحاكم اللي يتحمل مسؤولية شعب كامل، ليش ما يقوم بإصلاحات ليتقي شر الفتنة”، مؤكدا: “أنا مواطن طالب حقي”، مضيفا: “هذه صراحة مشكلة اللي يسلم عقله للإعلام المأجور”، داعيا المواطن لأن يصحى ولا يسلم عقله ويردد كلامهم، متابعاً: “الله معطيك عقل عشان تفكر وتستنتج مو عشان تردد كلام غيرك..إعلامنا ما راح ينفعك ولا راح يطالب بحقوقك”.