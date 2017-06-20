وجه الأكاديمي السعودي، حزام الحزام، انتقادات شديدة اللهجة للسياسة التي تتنهجها السعودية في الفترة الحالية، محذرا من “سوء المنقلب” الذي يمكن ان تصل له نتائج هذه السياسة خاصة بعد الأزمة الخليجية التي أشعلتها السعودة بالتعاون مع الغمارات والتحالف مع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان.

وقال “الحزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أضعنا #العراق العظيم ومن ثم أضعنا #اليمن الكبير .. بايدينا .. ونهايه المطاف تحالفنا مع #دحلان .. اعوذ بالله من سوء المنقلب”.

أضعنا #العراق العظيم ومن ثم أضعنا #اليمن الكبير .. بايدينا .. ونهايه المطاف تحالفنا مع #دحلان .. اعوذ بالله من سوء المنقلب — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) June 20, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” العواقب ستكون وخيمه على الدول المحاصرة .. #تذكروها”.

العواقب ستكون وخيمه على الدول المحاصره .. #تذكروها — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) June 20, 2017

وأكد “الحزام” على أن ” إنقاذ الموقف يكمن في عزل محمد بن سلمان بأسرع وقت ممكن .. غير ذلك يعني الانحدار للهاويه”.

إنقاذ الموقف يكمن في عزل محمد بن سلمان بأسرع وقت ممكن .. غير ذلك يعني الانحدار للهاويه .. — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) June 20, 2017

يشار إلى ان سياسة المملكة العربية السعودية في الفترة الاخيرة ووفقا لخبراء خاضعة بالكامل للسياسة الإماراتية، من خلا التحالف العلني القائم بين ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على امل دعمه في الوصول للحكم خلفا لأبيه.

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