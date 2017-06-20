وجه الأكاديمي السعودي، حزام الحزام، انتقادات شديدة اللهجة للسياسة التي تتنهجها في الفترة الحالية، محذرا من “سوء المنقلب” الذي يمكن ان تصل له نتائج هذه السياسة خاصة بعد التي أشعلتها السعودة بالتعاون مع الغمارات والتحالف مع القيادي الفلسطيني الهارب محمد .

 

وقال “الحزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” أضعنا #العراق العظيم ومن ثم أضعنا # الكبير .. بايدينا .. ونهايه المطاف تحالفنا مع #دحلان .. اعوذ بالله من سوء المنقلب”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” العواقب ستكون وخيمه على .. #تذكروها”.

 

وأكد “الحزام” على أن ” إنقاذ الموقف يكمن في عزل محمد بن سلمان بأسرع وقت ممكن .. غير ذلك يعني الانحدار للهاويه”.

 

يشار إلى ان سياسة المملكة السعودية في الفترة الاخيرة ووفقا لخبراء خاضعة بالكامل للسياسة الإماراتية، من خلا التحالف العلني القائم بين ولي السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة وولي عهد أبو ظبي على امل دعمه في الوصول للحكم خلفا لأبيه.

Also published on Medium.