شن الكاتب الصحفي الكويتي وخبير التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الله محمد الصالح، هجوما على دول رباعية المقاطعة لقطر، مؤكدا على ان قطر رغم حصارها ومحاولة تشويه سمعتها ستبقى شامخة.

وقال “الصالح” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لمدة 3 أسابيع وأكبر الدول.. يحاصرون قطر! يحشدون لمقاطعتها! يفبركون التسجيلات! يشتكونها دوليا! وقطر شامخة مع صغر حجمها..وعظمة صمودها!”.

لمدة 3 أسابيع وأكبر الدول.. يحاصرون قطر!

يحشدون لمقاطعتها!

يفبركون التسجيلات!

يشتكونها دوليا! وقطر شامخة مع صغر حجمها..وعظمة صمودها! pic.twitter.com/7DTzj6EDT4 — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) June 17, 2017

كما انتقد “الصالح” محاولات القائمين على مسلسل “غرابيب سود” تشويه سمعة الكويت وقطر، لافتا إلى أن السعودية هي أكبر مصدر للإرهابيين قائلا: “اتهام الكويت وقطر بالارهاب في #غرابيب_سود طيب..أليس الأولى ذكر الدولة التي صدرت أكبر عدد من الإرهابيين! قيل..رمتني بدائها وانسلت! وصلت!”.

اتهام الكويت وقطر بالارهاب في #غرابيب_سود طيب..أليس الأولى ذكر الدولة التي صدرت أكبر عدد من الإرهابيين! قيل..رمتني بدائها وانسلت! وصلت! pic.twitter.com/zKJIb1JSnx — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) June 17, 2017

وكانت شبكة قنوات “إم بي سي” قد أعلنت فجأة عن توقف عرض المسلسل بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارها وتصوير أهل السنة بالإرهابيين، بالإضافة إلى محاولة الزج بدول كقطر والكويت بأنها دول مصدرة للإرهاب، دون الإشارة للسعودية التي تعتبر المصدر الأساسي له.

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