شن الكاتب الصحفي الكويتي وخبير ،  الدكتور عبد الله محمد الصالح، هجوما على دول رباعية المقاطعة لقطر، مؤكدا على ان رغم حصارها ومحاولة تشويه سمعتها ستبقى شامخة.

 

وقال “الصالح” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”لمدة 3 أسابيع وأكبر الدول.. يحاصرون قطر! يحشدون لمقاطعتها! يفبركون التسجيلات! يشتكونها دوليا! وقطر شامخة مع صغر حجمها..وعظمة صمودها!”.

 

كما انتقد “الصالح” محاولات القائمين على مسلسل “” تشويه سمعة وقطر، لافتا إلى أن هي أكبر مصدر للإرهابيين قائلا: “اتهام وقطر بالارهاب في #غرابيب_سود طيب..أليس الأولى ذكر الدولة التي صدرت أكبر عدد من ! قيل..رمتني بدائها وانسلت! وصلت!”.

 

وكانت شبكة قنوات “إم بي سي” قد أعلنت فجأة عن توقف عرض المسلسل بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارها وتصوير بالإرهابيين، بالإضافة إلى محاولة الزج بدول كقطر والكويت بأنها دول مصدرة للإرهاب، دون الإشارة للسعودية التي تعتبر المصدر الأساسي له.

 

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