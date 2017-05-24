محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

استنكرت الاكاديمية الإماراتية، الدكتورة سارة الحمادي، الهجمة الشرسة التي تعرضت لها قطر وأميرها الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، مؤكدة أن التصريحات الملفقة التي نسبت لأمير قطر تثبت نوايا قناة “العربية” و”عيال زايد” القذرة ضد الدوحة.

وقالت “الحمادي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التصريحات الكاذبة على لسان أمير قطر تثبت نوايا #العربية واعلام #عيال_زايد القذر ضد الدوحة وأميرها”.

التصريحات الكاذبة على لسان أمير قطر تثبت نوايا #العربية واعلام #عيال_زايد القذر ضد الدوحة وأميرها #تصريحات_تميم — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) May 23, 2017

وأضافت “الحمادي” مهاجمة قناة “العربية”: ” فتحت #العريية هواءها لأوساخ #مصر للاساءة لقطر وأميرها وبثت موجة مفتوحة ضد الدوحة .. آن الأوان لحذف هذه القناة القذرة وأخواتها”.

فتحت #العريية هواءها لأوساخ #مصر للاساءة لقطر وأميرها وبثت موجة مفتوحة ضد الدوحة ..

آن الأوان لحذف هذه القناة القذرة وأخواتها#تصريحات_تميم pic.twitter.com/wpIfaY4F1C — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) May 23, 2017

وأوضحت بأن الامر دبر بليل قائلة: ” يبدو أن #عيال_زايد رتبوا اختراق #قنا وبث الخبر الكاذب وكانوا منسقين مع #كذابين للخروج على الهواء والاساءة لقطر .. لعبة جديدة”.

يبدو أن #عيال_زايد رتبوا اختراق #قنا وبث الخبر الكاذب وكانوا منسقين مع #كذابين للخروج على الهواء والاساءة لقطر .. لعبة جديدة#تصريحات_تميم — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) May 23, 2017

واعتبرت “الحمادي” أن ” ما يجري بث تجريبي لقادم قد يكون أكثر سوءا.. #قطر تضبط النفس كما عودتنا رغم صبيانية #عيال_زايد والطائش محمد بن سلمان”.