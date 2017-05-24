استنكرت الاكاديمية الإماراتية، الدكتورة سارة الحمادي، الهجمة الشرسة التي تعرضت لها وأميرها الشيخ “”، مؤكدة أن التصريحات الملفقة التي نسبت لأمير تثبت نوايا قناة “” و”عيال زايد” القذرة ضد .

 

وقالت “الحمادي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” التصريحات الكاذبة على لسان تثبت نوايا #العربية واعلام #عيال_زايد القذر ضد الدوحة وأميرها”.

 

وأضافت “الحمادي” مهاجمة قناة “العربية”: ” فتحت #العريية هواءها لأوساخ # للاساءة لقطر وأميرها وبثت موجة مفتوحة ضد الدوحة .. آن الأوان لحذف هذه القناة القذرة وأخواتها”.

 

وأوضحت بأن الامر دبر بليل قائلة: ” يبدو أن #عيال_زايد رتبوا اختراق # وبث الخبر الكاذب وكانوا منسقين مع #كذابين للخروج على الهواء والاساءة لقطر .. لعبة جديدة”.

 

واعتبرت “الحمادي” أن ” ما يجري بث تجريبي لقادم قد يكون أكثر سوءا.. #قطر تضبط النفس كما عودتنا رغم صبيانية #عيال_زايد والطائش ”.