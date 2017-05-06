في واقعة مثيرة أثارت غضب الجزائريين بشدة، وصف وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي، رياض المؤخر، الجزائر بأنها دولة شيوعية، وليبيا بحر من الفوضى.

وقال الوزير التونسي، خلال مشاركته في ندوة “تونس أمل المتوسط”، التي عقدت، الجمعة، بالعاصمة الإيطالية روما “ذات مرة ذهبت في تربص الى الولايات المتحدة الأمريكية ، سألوني من أين أنت ، قلت من تونس ، طريقة نطق تونس بالانجليزية تحدث خلطا بينها وبين اندونيسيا ، لذا قلت انها تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية وعندما لاحظت أنهم لم يستوعبوا الموقع قلت لهم : إنها تحت ايطاليا ، نعم تحت ايطاليا ، أنا هكذا أرى تونس تحت ايطاليا”.

واعتبر ناشطون سياسيون ومدنيون هذا التصريح إساءة الجزائر وليبيا ، وسوء تقدير للموقف من قبل الوزير التونسي، وطالبوه باعتذار، في حين دشن ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #الجزاير_لا_تهان_ياوزير”، أكدوا خلاله أن للوزير الشرف بمجاورة هذه البلدان، معتبرين انه لولا الجزائر لكان الوزير مشردا.

#الجزاير_لا_تهان_ياوزير

يامؤخر اقول لك اين تقع فأنا استحي ان اقول اين تقع انت فكل ما أقوله انك حثالة و ابن صهيون لولا الجزائر لكنت متشرد 😉 — فاتي👸بنت∞الأمير🇩🇿 (@fatimafazo2) May 6, 2017

#الجزاير_لا_تهان_ياوزير

لك الشرف ان تجاور مثل هذه البلدان يا وزير البيئة اقصد وزير النفايات 😒 امثالك لا يستحقون هذه المراتب 😬😬 pic.twitter.com/mlZXuY0cEG — 🇩🇿 ماروكو الصغيرة (@MaroukouSaghira) May 6, 2017

#الجزاير_لا_تهان_ياوزير

جزائرناونفتخر وليبا جراتنا ونعتز وتونس في القلب نصون وايطالياحدائها فوق رأسك لأنك رديت ان تداس ورأيتك هكذا لك وحدك — lila lila (@lilalil47675175) May 6, 2017

#الجزاير_لا_تهان_ياوزير بل أهنت نفسك فقط… نقطة انتهى 👌 — Souha Abid (@SouhaAbid3) May 6, 2017

#الجزاير_لا_تهان_ياوزير قربكم الجغرافي من الجزائر هو عز و فخر لكم بدل ان تنتسب لايطاليا و لو كنت تعرف شكلها في الخريطة "صباط" ناكري العشرة — Souha Abid (@SouhaAbid3) May 6, 2017

من جانبه دافع الوزير التونسي عن نفسه، موضحا أن الترجمة الفورية لحديثه أخرجت الموضوع من سياقه.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “وطن”:” أن ” ما تم نشره بشأن الشقيقة الجزائر والذي ورد في إطار الطابع الودي الذي ميّز أشغال الندوة، يأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الايطالي الذي قال إنه من شرفة بيته يرى تونس “.

وتابع المؤخر: ” علقت على هذه الدعابة بتصريح مفاده عدم إلمام بعض الأمريكيين في فترة التسعينات بالموقع الجغرافي لتونس، حيث أنه عندما كنت أقدم نفسي كوافد من تونس، يقولون اندونيسيا، وعندما أقول إن تونس تقع على الحدود مع الشقيقة ليبيا يعلقون بأن ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي وأما بالنسبة للشقيقة الجزائر يردفون أن الجزائر بلد شيوعي ويتساءلون هل تونس يحكمها نظام شيوعي “.

واعتبر المؤخر أن الترجمة الفورية لما قاله كانت سببا في إخراجه من سياقه، معبرا عن ” استغرابه لتوظيف البعض لتصريحه ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ. وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا “.