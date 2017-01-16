أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا يحظر على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر، وعلل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي ذلك بالأسباب الأمنية.

ويسري مفعول القرار ابتداء من غد الثلاثاء، وهو موعد الإفراج عن الشيخ صلاح من السجون الإسرائيلية، حيث قضي حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر بعد أن أدانته المحكمة الاسرائيلية بالتحريض في خطبة قبل عدة سنوات دعا فيها إلى حماية المسجد الأقصى.

ويندرج أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر في إطار أنظمة الطوارئ من العام 1948، ويبدأ سريانه ابتداء من غد الثلاثاء.

ونقل موقع تابع للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر عن المحامي عمر خمايسة -وهو من أعضاء طاقم الدفاع عن صلاح- أن موعد الإفراج عنه لا يزال كما هو مقرر غدا الثلاثاء، وفق ما أخبرته اليوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.