دخلت، ، مجال الغناء، منذ فترة طويلة، وهي تتمتع بصوت جميل، وحضور جذاب؛ جعلها تنافس الفنانات الخليجيات، لكن المغنية التي تلقّب بـ “فنانة البحرين الأولى” تلفت الأنظار بعشقها للموضة والمكياج وتغير إطلالاتها كل فترة.

untitled-15-339x420

لا يمرّ يوم على هند من دون أن تنشر صوراً لها على “انستغرام” بلوكات عصرية، فهي تُعرف بحبّها لتبديل لون شعرها كل شهر تقريباً.

untitledn-430x420

ومن ناحية الأناقة، تتعاون هند مع عدد كبير من مصممي الأزياء أولهم الكويتي يوسف الجسمي المعروف بـ “جسميكو”. وبحسب “فوشيا” ارتدت من لمسته مجموعة كبيرة من القطع العصرية والجريئة، منها الأسود والفضي وكذلك الألوان الزهرية.
 untitlede-417x420 untitledr-340x420