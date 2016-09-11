دخلت، هند البحرينية، مجال الغناء، منذ فترة طويلة، وهي تتمتع بصوت جميل، وحضور جذاب؛ جعلها تنافس الفنانات الخليجيات، لكن المغنية التي تلقّب بـ “فنانة البحرين الأولى” تلفت الأنظار بعشقها للموضة والمكياج وتغير إطلالاتها كل فترة.

لا يمرّ يوم على هند من دون أن تنشر صوراً لها على “انستغرام” بلوكات عصرية، فهي تُعرف بحبّها لتبديل لون شعرها كل شهر تقريباً.

ومن ناحية الأناقة، تتعاون هند مع عدد كبير من مصممي الأزياء أولهم الكويتي يوسف الجسمي المعروف بـ “جسميكو”. وبحسب “فوشيا” ارتدت من لمسته مجموعة كبيرة من القطع العصرية والجريئة، منها الأسود والفضي وكذلك الألوان الزهرية.

