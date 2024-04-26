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بعد غياب دام أشهراً .. راصد الزلازل الهولندي يحذّر من هزة قوية في هذا البلد خلال 48 ساعة

بقلم
راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس

حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث هزة قوية في 27/28 أبريل (السبت والأحد)، في تايوان ومحيطها.

ونبه “هوغربيتس” في تغريدة نشرها، اليوم الجمعة، على حسابه على موقع “إكس”، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

وكتب راصد الزلازل الهولندي معلقاً على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS: “هناك تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)”.

وبيّن “هوغربيتس” أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.

نظرية راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

وبحسب تعريف SSGEOS على موقعها؛ فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى بـ”هندسة الكواكب الحرجة” أو “الهندسة القمرية الحرجة”. وهي لا تؤدي دائما إلى هزات أو زلازل قوية.

ويدافع هوغربيتس، بكل قوة؛ عن نظريته التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ ما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة أحياناً.

إلا أن كافة العلماء يرفضون تلك النظرية، معتبرين أنها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.

 

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راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس

بعد غياب دام أشهراً .. راصد الزلازل الهولندي يحذّر من هزة قوية في هذا البلد خلال 48 ساعة

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