بعد غياب دام أشهراً .. راصد الزلازل الهولندي يحذّر من هزة قوية في هذا البلد خلال 48 ساعة

حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث هزة قوية في 27/28 أبريل (السبت والأحد)، في تايوان ومحيطها.

ونبه “هوغربيتس” في تغريدة نشرها، اليوم الجمعة، على حسابه على موقع “إكس”، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

Obvious clustering of stronger tremors (M ≥ 5.6) occurred with the planetary geometry (purple/red peaks) in the forecast period. The high lunar peak (green) yesterday can result in a strong shake 27/28 April. A new video will be posted later today. https://t.co/6D1Np6Nr12

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2024