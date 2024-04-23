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سحل واعتقال ناشطات مصريات بوقفة لدعم نساء غزة والسودان (فيديو)

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سحل واعتقال ناشطات مصريات بوقفة لدعم نساء غزة والسودان

وطن – يستمر النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، في قمع داعمي القضية الفلسطينية من بين أفراد الشعب المصري، وأقدم على اعتقال عدد من الناشطات اليوم، الثلاثاء، أثناء وقفة تضامنية لهم مع نساء غزة والسودان، أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة.

وبحسب مقاطع متداولة غزت منصات التواصل في مصر، قامت قوات الأمن المصري بإلقاء القبض على المحاميتان الحقوقيتان “ماهينور المصري” و”راجية عمران” رفقة أكثر من 5 ناشطات أخريات على الأقل.

اعتقال رشا عزب وماهينور المصري وأخريات

وهن “رشا العذب”، “لبنى درويش”، “مي المهدي”، و”فريدة الحفني” وعدد آخر من السيدات، وذلك إثر مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة.

وجاءت هذه الوقفة للتنديد بالجرائم التي تمارس ضد النساء في كل من قطاع غزة والسودان، ودعماً وتضامناً مع الشعبين “الفلسطيني، والسوداني”.

وأمس، الاثنين، أيضا قامت قوات الأمن بقمع الطلاب في الجامعة الأمريكية والاعتداء عليهم بالضرب، إثر تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للمطالبة بفض الشراكة مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في إبادته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويمنع النظام المصري أي تظاهرات أو وقفات داعمة لغزة والقضية الفلسطينية، وقام باعتقال عدد كبير من المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرة الوحيدة التي نظمت لدعم غزة قبل أشهر، رغم موافقة الأمن وإشرافه عليها.

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