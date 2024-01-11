مصرية تكسر حاجز الخوف وأمن السيسي يعتقلها.. نددت بخذلان غزة من قلب القاهرة (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط لامرأة مصرية في أحد شوارع القاهرة، وهي تتظاهر بمفردها وتعبر عن دعمها وتأييدها لفلسطين وغزة على طريقتها الخاصة.

ويأتي هذا المشهد في ظل صمت رسمي مطبق وسياسة الامتثال للإملاءات التي يتبعها نظام السيسي، واعتقاله لأي شخص يظهر دعمه علنا لغزة وفلسطين عبر التظاهر في الشوارع، خوفا من تحول هذه التظاهرات ضده.

مصرية تدعم غزة من قلب شوارع القاهرة

وبدت المرأة الخمسينية وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل علم فلسطين ـ وسط حي النزهة الجديدة بشارع طه حسين في القاهرة ـ مرددة شعارات غير مسموعة جراء ضجيج السيارات التي تمر من جانبها.

فين النخوة وفين الدين ….امرأة حرة مصرية بمليون رجل تقف في أحد شوارع القاهرة تدعم فلسطين pic.twitter.com/linVP1DCYY — مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) January 11, 2024



ويسمع من هذه الشعارات التي غطتها الضوضاء كلمات:”فين النخوة وفين الدين”، في انتقاد صريح لسياسات السيسي الذي يحاصر غزة مع إسرائيل وكذلك خذلان الفلسطينيين من كل حكام العرب وأنظمتهم.

وفيما لم تعرف هوية المرأة الجريئة أو اسمها أفاد نشطاء أن سلطات السيسي ألقت القبض عليها، وجرى التحقيق معها عن دوافعها وأسباب ما قامت به.

وجرى اتهامها بـ “تكدير السلم العام” وهي التهمة التي يواجهها المصريون في حالة التظاهر دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية.

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وأظهرت صورة تم تداولها أحد ضباط الشرطة وهو يقف أمام المرأة ذاتها التي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وأثنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي-إكس- تويتر سابقاً- عن إعجابهم بما قامت به المرأة وخطوتها الشجاعة في الخروج عن الصمت وكسر حاجز الخوف، في ظل خطاب إعلامي مشحون ضد المقاومة الفلسطينية، وخطاب سياسي يدعم التطبيع ويحث عليه.

وعلق “عمر الفطايري“:” امرأة مصرية شجاعة تتحدي قمع السيسي صوت لكل مصري حر”.

🛑 فلسطين حرة من قلب القاهرة حي النزهة الجديدة شارع طه حسين امرأة مصرية شجاعة تتحدي قمع السيسي صوت لكل مصري حر pic.twitter.com/QeXuDZtGTQ — omar elfatairy (@OElfatairy) January 11, 2024



وتساءل “بوجاد”: “هل وصل بنا الحال كمصريين أن امرأة هي من تتحدى قمع السيسي وتخرج لترفع عن رجال بلدها الخذلان والعار”.

وتابع :”هل هذه مصر التي كانت تجيش منها الجيوش للجهاد ضد الصليبين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا”.

إشادة واشعة بموقفها.. “امرأة بمليون رجل”

وقال د.أحمد متحدثاً عن المرأة الشجاعة :”استشعرت المسؤولية وقامت بالدور الذي سيريح ضميرها.. هذا الاستشعار، والخروج من دائرة القول إلى الفعل هو المحدد للموقف الفاعل.. والذي يمكن للجميع القيام به”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن هذه المرأة “وقفت حين انقرض الرجال في مصر ، خرجت المسكينة متحدية الكل تريد تبرئة ذمتها أمام الله.”

ورأى مغرد آخر “أن تعبيرات وجه المرأة توحي بالقهر والإحساس بالعجز وقلة الحيلة “.

وأردف: “نحن المصريين اعتدنا أن نخدر أنفسنا ونلهيها بمخدرات نفسية كي نهرب من الواقع ولا نفكر به، ولكن يبدو أنها لم تعرف كيف تخدر نفسها مثلنا”.