منخفض المطير.. سيول تاريخية تجتاح السلطنة وانفجار مجمع للكهرباء (فيديو)

وطن – أصدرت هيئة الأرصاد العمانية، الثلاثاء، تنبيهها رقم (4) بشأن منخفض المطير ـ الحالة الجوية التي تضرب الخليج ـ محذرة من غزارة الأمطار المتوقعة على محافظات سلطنة عمان خلال آخر الليل، وصباح يوم الأربعاء.

ولا تزال السلطنة تعاني السيول والأمطار الغزيرة جراء الحالة الجوية الحالية، وكشفت مقاطع متداولة بين العمانيين عبر منصة إكس، عن حجم السيول التاريخية التي اجتاحت السلطنة.

فيضان سمائل التاريخي😨، حسب الأهالي الأشد منذ عقود حتى من جرفة 2007.!، مقطع رهيب والأمطار لا تزال تعم رؤوس الأودية#منخفض_المطير pic.twitter.com/KOLvNsBJXI — حارث السيفي 🌟🌧️ (@_harith_hhhs) April 16, 2024

ووثق أحد المقاطع فيضان سمائل التاريخي، وهو حسب الأهالي الأشد منذ عقود حتى من “جرفة 2007” حسب وصفهم، والأمطار لا تزال تعم رؤوس الأودية بالمنطقة.

سيول منخفض المطير وانفجار مجمع الكهرباء في صحار

وأفادت الأرصاد العمانية بأن الصور الجوية الحديثة تظهر استمرار نشاط السحب على معظم المحافظات الشمالية لسلطنة عمان، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية خلال الساعات القادمة، مناشدة المواطنين والمقيمين الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

ووثق مقطع آخر انفجار مجمع الكهرباء في الطريف بولاية صحار، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة بالجزء الشمالي من سلطنة عمان، بعدما أحاطت به سيول منخفض المطير.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد في السلطنة أيضا من هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة، وكذلك على ولايات محافظة شمال الباطنة، ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة.

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نشاط السحب الركامية الماطرة حسب أخر الرصدات الجوية عبر صور الأقمار الإصطناعية. #منخفض_المطير pic.twitter.com/uiqQvWYF8r — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 16, 2024

وتستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن منخفض المطير، الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، ونتج عنه هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد وجريان للسيول، قابلها تعليق للدراسة والعمل في هذه الدول.

وادي الجزي بصحار جارف جرفة تاريخية هو الآخر، من يعرف ارتفاع الجسر يعرف مقدار هذا التدفق الكبير للوادي، الحذر من الأودية

مقطع منقول، #منخفض_المطير pic.twitter.com/MrSwoeV7sd — حارث السيفي 🌟🌧️ (@_harith_hhhs) April 16, 2024

وكان منخفض المطير بدأ يوم السبت الماضي، وتأثرت به بشكل كبير منطقة الخليج وانتشرت مقاطع توثق غرق الشوارع في الامارات وقطر وسلطنة عمان، وجريان السيول فضلا عن ظهور صواعق.