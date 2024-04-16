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منخفض المطير.. سيول تاريخية تجتاح السلطنة وانفجار مجمع للكهرباء (فيديو)

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منخفض المطير.. سيول تاريخية تجتاح السلطنة وانفجار مجمع للكهرباء

وطن – أصدرت هيئة الأرصاد العمانية، الثلاثاء، تنبيهها رقم (4) بشأن منخفض المطير ـ الحالة الجوية التي تضرب الخليج ـ محذرة من غزارة الأمطار المتوقعة على محافظات سلطنة عمان خلال آخر الليل، وصباح يوم الأربعاء.

ولا تزال السلطنة تعاني السيول والأمطار الغزيرة جراء الحالة الجوية الحالية، وكشفت مقاطع متداولة بين العمانيين عبر منصة إكس، عن حجم السيول التاريخية التي اجتاحت السلطنة.

ووثق أحد المقاطع فيضان سمائل التاريخي، وهو حسب الأهالي الأشد منذ عقود حتى من “جرفة 2007” حسب وصفهم، والأمطار لا تزال تعم رؤوس الأودية بالمنطقة.

سيول منخفض المطير وانفجار مجمع الكهرباء في صحار

وأفادت الأرصاد العمانية بأن الصور الجوية الحديثة تظهر استمرار نشاط السحب على معظم المحافظات الشمالية لسلطنة عمان، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية خلال الساعات القادمة، مناشدة المواطنين والمقيمين الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

ووثق مقطع آخر انفجار مجمع الكهرباء في الطريف بولاية صحار، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة بالجزء الشمالي من سلطنة عمان، بعدما أحاطت به سيول منخفض المطير.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد في السلطنة أيضا من هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة، وكذلك على ولايات محافظة شمال الباطنة، ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة.

وتستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن منخفض المطير، الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، ونتج عنه هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد وجريان للسيول، قابلها تعليق للدراسة والعمل في هذه الدول.

وكان منخفض المطير بدأ يوم السبت الماضي، وتأثرت به بشكل كبير منطقة الخليج وانتشرت مقاطع توثق غرق الشوارع في الامارات وقطر وسلطنة عمان، وجريان السيول فضلا عن ظهور صواعق.

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