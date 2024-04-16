صور توثق حجم الضرر الذي لحق بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية جراء القصف الإيراني (شاهد)

وطن – حصلت منصة “إيكاد” المعنية بتفنيد الشائعات على صور أقمار صناعية حديثة التقطتها “Sentinel Hub” في 14 أبريل الجاري، لقاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية التي تضررت حسب الأنباء، من الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل، السبت.

وهي الصور التي كشفت عن حجم الأضرار المحتمل حدوثها في القاعدة، وذلك عبر مقارنة المنصة لهذه الصور مع صور أقمار صناعية قديمة، وكذلك مع مقاطع فيديو نشرها الاحتلال وتصريحات مسؤولين.

وبمقارنة الصور الحديثة للقاعدة مع صور أخرى التُقطت في 4 أبريل، لاحظ فريق “إيكاد” ظهور اختلاف بلون أبيض في المدرج الجنوبي للقاعدة.

🔻وبمقارنة الصور الحديثة للقاعدة مع صور أخرى التُقطت في 4 أبريل لاحظنا ظهور اختلاف بلون أبيض في المدرج الجنوبي للقاعدة. pic.twitter.com/kMi1tdqyxL — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 15, 2024

وكان الجيش الإيراني قد أعلن أن هجومه بطائرات مسيرة وصاروخية على إسرائيل، أتى “ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وحقق جميع أهدافه”.

وسبق طهران أن توعدت برد قاسٍ على الغارة الجوية التي استهدفت قنصليتها في العاصمة السورية دمشق قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا، من بينهم سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وستة مواطنين سوريين.

اقرأ أيضا:

تحديد موقع الضربة

وكان جيش الاحتلال نشر في 14 أبريل الجاري، فيديو يُظهر تضرر مدرج القاعدة، وذكر أن الأضرار كانت طفيفة والقاعدة الجوية تواصل عملها كالمعتاد.

وبمطابقة العناصر الظاهرة في المقطع مثل الحظيرتين اللتين يتوسطهما عمود أمام مدرج القاعدة، مع الصور التي التقطتها Sentinel Hub، تم تحديد موقع الضربة.

🔻وبمطابقة العناصر الظاهرة في المقطع مثل الحظيرتين اللتين يتوسطهما عمود أمام مدرج القاعدة، مع الصور التي التقطتها Sentinel Hub، تمكنا من تحديد موقع الضربة. pic.twitter.com/ko8JTXXR7T — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 15, 2024

وكان مسؤول أمريكي صرّح لشبكة ABC بأن 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز سي-130 ومدرج غير مستخدم ومنشآت تخزين فارغة.

وبناء على الأضرار التي ذكرها المسؤول الأمريكي، حاول فريق “إيكاد” إيجادها عبر صور Sentinel Hub، واستطاع ملاحظة مكانين يُرجح أنهما منشأتا التخزين المتضررة.

🔻وهنا فيديو يوضح التغيّر الذي طرأ على هذا المبنى في المدرج الشمالي قبل الهجوم وبعده pic.twitter.com/d0SIlc9o8F — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 15, 2024

المكان الأول كان مبنى يقع في المدرج الشمالي للقاعدة، يُعتقد أنه تضرر نتيجة الهجوم، لكن دقة الصورة لا تساعد في تأكيد الأضرار وحجمها.

والمكان الآخر هو ما يبدو أنه منشأة تخزين تقع شرق المدرج الجنوبي للقاعدة.