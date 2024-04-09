رسائل من القرآن.. من هو أدهم شرقاوي الذي ظهر كتابه رفقة مقاتلي القسام بكمين الزنة وكيف علق؟

وطن – علق الكاتب الفلسطيني “أدهم شرقاوي” على ظهور كتابه “رسائل من القرآن”، رفقة مجاهدي القسام في فيديو بثته المقاومة، الثلاثاء، أثناء التخطيط لإحدى معارك خان يونس.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو للتخطيط لعملية كمين الزنة أو كمين الأبرار، والتي قامت فيه باستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي مقطع الفيديو بدا عدد من المقاومين وهم يرسمون خطة الكمين للإيقاع بجنود الاحتلال على الورق الأبيض ويقومون بتوزيع المهام بين المقاتلين، واختيار مناطق التفخيخ، للإيقاع بجنود الاحتلال. فيما ظهر كتاب أدهم شرقاوي إلى جانبهم.

شرقاوي يعلق: أجمل عيدية

وفي تعليقه على هذا الأمر خاطب “أدهم شرقاوي” المقاومة بأن ظهور كتابه مع المقاومين أجمل عيدية في التاريخ”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع إكس-تويتر سابقاً :”شكراً ملء القلب يا فخرنا وفخارنا وعزَّنا وعزوتنا”.

أجمل عيدية في التاريخ

شكراً ملء القلب يا فخرنا وفخارنا وعزَّنا وعزوتنا

نُباهي بكم الدنيا

نرفعُ بكم رؤوسنا عالياً

كل شُهرة تخجلُ بكم هي وضاعة

وكل قلم لا يُدافع عنكم هو قلم نَجِس

لا نُسلمكم ولا نترككم ولو عادتنا الدنيا

نُردِّدها بكلِّ فخرٍ:

القسَّامُ جيشُنا فليُرِنا أمرؤٌ جيشه! 💚 pic.twitter.com/G6MYz0TjEo — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) April 9, 2024

وتابع مشيدا بالقسام: “نُباهي بكم الدنيا نرفعُ بكم رؤوسنا عالياً”، واستدرك :”كل شُهرة تخجلُ بكم هي وضاعة، وكل قلم لا يُدافع عنكم هو قلم نَجِس”.

وأردف :”لا نُسلمكم ولا نترككم ولو عادتنا الدنيا نُردِّدها بكلِّ فخرٍ:القسَّامُ جيشُنا فليُرِنا أمرؤٌ جيشه!”.

كتاب أدهم شرقاوي رسائل من القرآن

والكتاب المشار إليه يتميز بالسهولة واليسر الشديد والتبسيط مع عدم الإخلال باللغة، وهو عبارة عن رسائل من القرآن مكون من بعض المواضيع كل موضوع به اآيات من القرآن، وتحت كل آية تجد تبسيط وشرح وتعليق بسيط وجميل.

الكتاب سهل القراءة جدا يناسب المبتدئين او حتي القراء، والجميل في الكتاب أنه عبارة عن حكم وفيه رسائل موثره كلنا بنمر بها في حياتنا.

كتاب “رسائل من القرآن” ممكن أن يدخل تحت دائرة تدبر القرآن وتحت دائرة كتب إصلاح الذات وأيضا تحت كتب المقتطفات.

وعدد أوراق كتاب “رسائل من القرآن” حوالي 283 ولكن الصفحات ليست مليئة بالكلام، بالإضافة إلى أن الكلام بداخله مبسط يشبه المنشورات ولكن بأدلة وأحاديث وآيات من القران.

وفي آخر صفحات الكتاب تحديد يبدع الكاتب أدهم شرقاوي، في وصف القراءن من حيث اللغة والمعاني والبلاغة والإعجاز القراءني.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر- سابقاً مع هذه اللقطة البسيطة والمعبرة ، وعلق ناشط باسم نزار “ورقة وقلم،مسواك وقرآن ورسائل من القرآن ..قيام ليلة ال 27.. هذا ما يفعله مجاهدو القسام للتخطيط لعملياتهم اللهم بارك بهذه الثلة الطيبة”.

ورقة وقلم،مسواك وقرآن ورسائل من القرآن ..قيام ليلة ال 27 هذا ما يفعله مجاهدو القسام للتخطيط لعملياتهم اللهم بارك بهذه الثلة الطيبة🔥❤️#كمين_الزنة #غزه_تقاوم_وتنتصر #كتائب_االقسام pic.twitter.com/c1hWaZWQcY — NIZAR 🍉𓂆فلسطين🇵🇸🕊️ (@7Octobe7) April 9, 2024

فيما عقب “كمال الجعبري”: “الحمد لله الذي أكرمنا بشيء شبيه بها في دور القرآن بالمساجد حصيرة سجادة صلاة فرشة قديمة وجنبيات حضروا الحرب العالمية الأولى كتب دعوية متواجدة بالمكان”.

من هو أدهم شرقاوي؟

وأدهم شرقاوي، هو كاتب فلسطيني، من مواليد مدينة صور في لبنان، وحاصل على دبلوم تربية رياضية وماجستير في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت.

وللكاتب العديد من المؤلفات، وسبق أن عمل في صحيفة الوطن القطرية، وأصدر أول مؤلفاته عام 2012، وكان كتابا بعنوان أحاديث الصباح.

وتتالت أعماله الأخرى ومنها “حديث المساء” “ليطمئن قلبي””نبض””عندما التقيت عمر بن الخطاب””تأملات قصيرة جدًا””مع النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى كتابه “رسائل من القرآن”.