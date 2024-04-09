“اصطادوهم كالبطّ” .. هذا كمين الأبرار وليست مشاهد تمثيلية على نتفليكس!

وطن – بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عصر الثلاثاء، مشاهد لـِ “كمين الأبرار” الذي نفذته ضد قوات جيش الاحتلال، عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

القسام تبث مشاهد من كمين الأبرار في الزنة

وقال مصدر قيادي بالقسام إنّه تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال ٥٠ يوما في منطقة الزنة، مشيراً إلى انّ ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير.

وأضاف المصدر لقناة الجزيرة إنّه “وفق معلومات استخبارية ورصد مكثف حددنا مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين”.

🎥التخطيط له استمر 50 يوماً .. الفيديو الكامل لـِ #كمين_الزنة شرق #خانيونس الذي أوقعت فيه #كتائب_القسام يوم 27 رمضان قوات اسرائيلية في مقتلة تاريخية. pic.twitter.com/uEiViWSXsD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 9, 2024

وتظهر اللقطات، عناصر من القسام، خلال اجتماع، لرسم خطة الكمين على الورق، وتوزيع المهام بين المقاتلين واختيار مناطق التفخيخ، للإيقاع بجنود الاحتلال.

وتضمنت المشاهد غير المسبوقة، لحظة تجهيز العبوات الناسفة في الموقع، وقتل عدد من جنود الاحتلال في بداية الكمين المركب، وقنص جنود آخرين، قبل إخلائهم.

كما فجر المقاتلون منزلا مفخخا، بعد هروب قوة أخرى للاحتلال إليه، وقتل عدد آخر، فضلا عن استهداف دبابتين وتفجيرهما بقذيفتي الياسين 105.

وقال قيادي في القسام بعد الكمين المركب في الزنة: “هذه عينة صغيرة من الذي يعانيه الجيش المهزوم في قطاع غزة وما زال يتكتم على خسائره بأوامر من نتنياهو الذي يضحي بجنوده وأسراه في سبيل مصالحه ومن الزنة الأرض التي زعمت أنك أمنت فيها والله لن نترك هذا الأمر”.

كمين الزنة .. مقتل 9 جنود

وكانت كتائب القسام، أعلنت يوم 6/أبريل الجاري، عن مقتل 14 جندياً إسرائيلياً في عدة عمليات نفذتها بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كان أبرزها في منطقة الزنة .

وقالت “القسام” على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105″ وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد”.

وتابعت: “وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقتٍ لاحق، قالت القسام في بيان تابع: “عاود مجاهدونا استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل 3 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح”.

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي انسحب من مدينة خانيونس، الأحد 7/أبريل الجاري، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية انتهاء المناورات البرية في القطاع وخروج لواء 98 من منطقة خانيونس.

وأضافت إذاعة الجيش أنّه لم يتبق في غزة سوى “لواء ناحال” العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

واعتبرت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس جنوب قطاع غزة ليلة السبت بدون تحقيق أهدافه الأساسية.

وأكدت أن النصر الذي يسعى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس قريبا كما يصفه.