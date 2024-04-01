نشطاء يتداولون فيديو للشهيد صالح العاروري بعد عمليتي بئر السبع وأسدود.. ماذا جاء به؟

وطن – مع تزامن عمليتي طعن في كل من بئر السبع وأسدود، انتشر مقطع فيديو سابق للشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يتحدث فيه عن تنفيذ مثل هذه العمليات.

وفي مقطع الفيديو المتداول الذي يعود لتصريح سابق له، يقول العاروري: “اضربوهم في كل مكان.. يجب أن يفقدوا الأمن في كل مكان”.

واستشهد صالح العاروري، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في كانون الثاني / يناير الماضي.

وجاء تداول فيديو صالح العاروري، تزامنا مع عملية طعن نُفّذت في غان يفني شرقي مستوطنة أسدود.

وفيما قالت شرطة الاحتلال، إنها قتلت منفذ عملية الطعن، فقد أكّد الإسعاف الإسرائيلي أن ثلاثة مصابين سقطوا في هذه العملية جروحهم خطيرة.

تغطية صحفية: لحظة نقل أحد المستوطنين المصابين بعملية الطعن في "جان يفني" جنوب فلسطين المحتلة، حيث أصيب 3 مستوطنين بجراح خطيرة. pic.twitter.com/XGJul4xq21 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 31, 2024

عملية طعن في بئر السبع

وجاءت هذه العملية، بعد ساعات من عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، بينما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ توفي متأثرا بجروحه الخطيرة.

مقتل عسكري إسرائيلي

وقبل أسبوعين، قتل عسكري إسرائيلي برتبة رقيب أول في لواء ناحال وأصيب إسرائيلي آخر في عملية طعن في مقهى عند مدخل كيبوتس “بيت كاما“، شمال مدينة بئر السبع.