فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة (فيديو)

وطن – وقعت عملية طعن نفذها شاب فلسطيني كشف عن هويته ـ فادي أبو لطيف ـ عند مدخل مستوطنة “بيت كاما” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، ما أسفر عن ثلاث إصابات بصفوف المستوطنين، إحداها خطيرة، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

شرطة الاحتلال من جانبها قالت إنها حيَّدت منفِّذ عملية الطعن بعد أن أطلقت عليه النار داخل مقهى. فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود وطعن جنديا إسرائيليا في الظهر والرقبة.

وتداولت حسابات فلسطينية معلومات عن هوية منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما.

وذكرت أن الشهيد البطل منفذ العملية هو فادي أبو لطيف (22 عاماً)، يعيش في رهط بالنقب المحتل منذ 2019، وأصله من قطاع غزة.

فرق شاسع بين منفذ عملية الطعن في النقب الشهيد فادي أبو لطيف رحمه الله وغفر له الذي انتقل للسكن في رهط من #غزة عام 2019 🇵🇸 وبين أحمد أبو لطيف الجندي الإسرائيلي الذي قتلته المقاومة في #غزة والإثنان هما من نفس العائلة

سبحان الله pic.twitter.com/QxZL90Lg4Z — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 14, 2024

قريب جندي الاحتلال أحمد أبو لطيف الذي قتلته المقاومة

كما ذكرت عدة حسابات أن فادي أبو لطيف الذي نفذ عملية الطعن في بيت كاما اليوم واستشهد بعدها، هو من أقرباء جندي الاحتلال أحمد أبو لطيف.

ويشار إلى أن أحمد أبو لطيف هو الجندي الذي قُتل مع 21 جنديا إسرائيليا في كمين كتائب القسام بخانيونس في غزة سابقا.

فاكرين الصورة ديه للجندي الصهيوني “أحمد أبو لطيف” الّي كان بيحارب في صفوف جيش الصهاينة ضد الفلسطينيين و راح فطيسة في غزة وطلعوا أهله عرب مسلمين وصلوا على الخنزير ابنهم ملفوف بعلم الخنازير؟ حسب موقع أخبار في الميدان العبري :

مُنفذ عملية الطعن النهاردة عنده ٢٢ سنة، متزوج وحاصل… pic.twitter.com/KLBQcyrFwj — شاتيلآ (@Shatella212) March 14, 2024

المشاهد الأولى لعملية بيت كاما

ووثقت لقطات مصورة، المشاهد الأولى من موقع العملية التي نفذها الشهيد البطل فادي أبو لطيف، وأسفرت عن 3 إصابات خطيرة بصفوف المستوطنين.

تغطية صحفية: 3 إصابات في عــملية طعن في مستوطنة “بيت كاما” جنوب فلسطين المحتلة pic.twitter.com/r6WkXVCgMp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 14, 2024

حماس تدعو للنفير العام

بالتزامن مع العملية، دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

الاثنين ابناء عم من عائلة ” ابو لطيف ”

الاثنين مسلمون من اصول بدوية

احداهم بدوي من غزة انتقل الى رهط في 2019 في النقب المحتل .

الثاني هو بدوي ولد في رهط في النقب المحتل .

الاول هو فادي ابو لطيف منفذ عملية بطولية قتل فيها جندي ارهابي اسرائيلي واستشهد والده في حرب غزة .

الثاني هو… pic.twitter.com/5Ioi5Uar0z — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 14, 2024

وقالت حماس في بيان: “ندعو شبابنا الثائر وكتائب المقاومة في الضفة والقدس للانتفاض والاشتباك مع جنود الاحتلال”.

عاجل | حماس: ندعو جماهير شعبنا بالضفة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 14, 2024

وأضافت: “ندعو أمتنا العربية والإسلامية لأن تكون كل أيام وجمع هذا الشهر مناسبة للتصعيد دعما لصمود أهلنا بقطاع غزة”.