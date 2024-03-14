الرئيسية » تقارير » فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة (فيديو)

فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة (فيديو)

بقلم
فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة

وطن – وقعت عملية طعن نفذها شاب فلسطيني كشف عن هويته ـ فادي أبو لطيف ـ عند مدخل مستوطنة “بيت كاما” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، ما أسفر عن ثلاث إصابات بصفوف المستوطنين، إحداها خطيرة، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

شرطة الاحتلال من جانبها قالت إنها حيَّدت منفِّذ عملية الطعن بعد أن أطلقت عليه النار داخل مقهى. فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود وطعن جنديا إسرائيليا في الظهر والرقبة.

منفذ عملية بيت كاما الشهيد فادي أبو لطيف
منفذ عملية بيت كاما الشهيد فادي أبو لطيف

وتداولت حسابات فلسطينية معلومات عن هوية منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما.

وذكرت أن الشهيد البطل منفذ العملية هو فادي أبو لطيف (22 عاماً)، يعيش في رهط بالنقب المحتل منذ 2019، وأصله من قطاع غزة.

قريب جندي الاحتلال أحمد أبو لطيف الذي قتلته المقاومة

كما ذكرت عدة حسابات أن فادي أبو لطيف الذي نفذ عملية الطعن في بيت كاما اليوم واستشهد بعدها، هو من أقرباء جندي الاحتلال أحمد أبو لطيف.

ويشار إلى أن أحمد أبو لطيف هو الجندي الذي قُتل مع 21 جنديا إسرائيليا في كمين كتائب القسام بخانيونس في غزة سابقا.

المشاهد الأولى لعملية بيت كاما

ووثقت لقطات مصورة، المشاهد الأولى من موقع العملية التي نفذها الشهيد البطل فادي أبو لطيف، وأسفرت عن 3 إصابات خطيرة بصفوف المستوطنين.

حماس تدعو للنفير العام

بالتزامن مع العملية، دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

وقالت حماس في بيان: “ندعو شبابنا الثائر وكتائب المقاومة في الضفة والقدس للانتفاض والاشتباك مع جنود الاحتلال”.

وأضافت: “ندعو أمتنا العربية والإسلامية لأن تكون كل أيام وجمع هذا الشهر مناسبة للتصعيد دعما لصمود أهلنا بقطاع غزة”.

قد يعجبك أيضاً

مزاعم "حوالة قاضي داعش" الذي أمر بقطع رأس صحفي أمريكي تستنفر قطر وتحرك عاجل

مزاعم “حوالة قاضي داعش” الذي أمر بقطع رأس صحفي أمريكي تستنفر قطر وتحرك عاجل

الكويت.. السر وراء سحب الجنسية من عشرات الأشخاص بشكل مفاجئ

الكويت.. السر وراء سحب الجنسية من عشرات الأشخاص بشكل مفاجئ

يفضله الاحتلال على دحلان.. "الصندوق الأسود" لماجد فرج الساعي لدخول غزة على ظهر دبابة إسرائيلية

يفضله الاحتلال على دحلان.. “الصندوق الأسود” لماجد فرج الساعي لدخول غزة على ظهر دبابة إسرائيلية

فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة

فادي أبو لطيف منفذ عملية بيت كاما قريب جندي بجيش الاحتلال قتلته المقاومة (فيديو)

حقيقة إعدام مختار عشيرة دغمش في قطاع غزة

“إعدام مختار عشيرة دغمش في غزة لتعاونه مع إسرائيل” .. ما الحقيقة!؟

ثروة دونالد ترامب

كم تبلغ ثروة دونالد ترامب؟!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior