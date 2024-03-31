عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع.. شاهد اللقطات الأولى

وطن – أصيب إسرائيلي بجروح، جراء عملية طعن نفذت في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، بنقل شاب مصاب بجروح طفيفة إلى مستشفى سوروكا إثر عملية طعن في محطة بئر السبع المركزية.

يأتي هذا فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع وأن قواتها تُجري عمليات مسح لإزالة أي خطر آخر.

وكانت التحقيقات الأولية قد أظهرت أن حارس أمن في محطة الحافلات تعرض لعملية طعن، وأن جنديا أطلق النار على المهاجم وأصابه.

عملية طعن في محطة الحافلات في بئر السبع اسفرت عن اصابة صهيوني وارتقاء منفذ العملية pic.twitter.com/UR4x6NkCIk — كرار عامر | Karar Ammr (@karar3mr) March 31, 2024

اعتقال منفذ عملية الأغواء

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منفذ عمليّة الأغوار، وهو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني، في بلدة العوجا قضاء أريحا، وذلك بعد مطاردة لمدة ثلاثة أيام، حسبما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنفذ عملية العوجا والذي أعلن الاحتلال عن اعتقاله فجر اليوم بعد عملية مطاردة وحصار كامل لمدينة أريحا لمدة ثلاثة أيام، هو الرقيب محمد السعدي، من مرتبات قوات الأمن الوطني الفلسطيني من الحي الشرقي بمدينة جنين.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ السعدي، وهو ضابط في قوات الأمن الفلسطينية، سلم نفسه لجيش الاحتلال.

3 مصابين في عملية الأغوار

وكانت عملية الأغوار قد أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة على طريق 90 قرب العوجا جنوب الأغوار.

واستهدفت العملية حافلة ومركبات للمستوطنين، فيما كان المنفذ قد وصل إلى المكان بدراجة كهربائية تم العثور عليها هناك، وكان مسلحا بسلاح طويل ويرتدي ملابس خضراء.