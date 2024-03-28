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إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالأغوار وانسحاب المنفذ.. شاهد اللقطات الأولى

بقلم
عملية إطلاق نار بالأغوار

وطن – أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح، في عملية إطلاق نار في الأغوار في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فقد وقعت إصابات جراء عميلة إطلاق نار على حافلة مستوطنين شمال مدينة أريحا في منطقة الأغوار.

وأوضح أن إطلاق النار وقع على طريق شارع 90 قرب العوجا في المنطقة ذاتها.

في سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية أنّ ثلاثة مستوطنين أصيبوا في العملية أحدهم حالته حرجة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هرعت للمنطقة وشرعت بأعمال تفتيش.

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معالجة 3 جرحى

يأتي هذا فيما عالجت فرق نجمة داود الحمراء ثلاثة جرحى، من بينهم: رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة خطيرة ومصاب بطلقات نارية في الأطراف، وآخر يبلغ من العمر 21 عاما في حالة خفيفة ومصاب بطلق ناري في الأطراف، بالإضافة لمصاب ثالث بجروح في الوجه.

انسحاب المنفذ بسلام

وجرى إجلاء جميع الجرحى إلى مستشفيات في القدس، فيما تحدثت تقارير عن انسحاب المنفذ الذي واصل إطلاق النار قبيل فراره.

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