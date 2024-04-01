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هل هذا قميص النبي محمد؟! (صور)

بقلم
قميص النبي محمد كما زعمت بعض الحسابات لكنه في الحقيقة رداء معروض في المتحف المصريّ في مدينة تورينو الإيطاليّة

وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ثوب قديم، معروض داخل ما يبدو أنّه متحف، زاعمين أنه قميص النبي محمد عليه السلام.

قميص النبي محمد

وتبين أنّ هذه الصورة، وعلى غرار صورٍ أخرى تهدف لجذب التفاعلات، لا علاقة لها بالنبيّ محمّد بل تعود لرداءٍ لأحد المصريين القدامى في متحفٍ إيطاليّ.

وغالباً ما تعتمد الصفحات صيغاً مشابهة لجذب أكبر عدد من التفاعلات، والتعليقات التي تتجاوز الآلاف في كلّ منشور.

صورة مزعومة على أنها قميص النبي محمد
صورة مزعومة على أنها قميص النبي محمد

وفق خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس ، فقد أظهر التفتيش عن الصورة أنّها تعود لرداءٍ معروضٍ في المتحف المصريّ في مدينة تورينو الإيطاليّة، المخصّص حصراً للحضارة المصرية القديمة.

وجاء في الوصف المرافق أنّ الرداء المصنوع من الكتّان يعود عمره لأكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، بين فترة حكم الأسرتين المصريّتين الخامسة والسادسة.

وقد عثر على هذا الرداء مطوياً إلى جانب رفات صاحبه.

أمّا الصورة المتداولة في المنشورات فهي متطابقة مع لقطة من هذا الفيديو العائد لجولة في المتحف.

ومنذ سنوات يتم تداول عشرات المنشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمّن صوراً يزعم أنّها لمقتنيات للنبي محمّد، مثل سيفه أو حذائه، وكذلك قبره من الداخل .

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هل هذا قميص النبي محمد؟! (صور)

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