قوة أمنية مشبوهة دخلت إلى غزة مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال

وطن – نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية في قطاع غزة، قوله إن قوة أمنية مشبوهة دخلت أمس، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري إلى داخل القطاع بالتنسيق مع الاحتلال.

وبحسب ذات المسؤول فإن اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

عاجل | مسؤول بوزارة الداخلية في غزة: قوة أمنية مشبوهة دخلت أمس مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 31, 2024

كما لفت المسؤول بداخلية غزة إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وتابع:”قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد.”

ولفت المسؤول الأمني بغزة إلى وصول توجيهات لهم من غرفة فصائل المقاومة، بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة.

وفجر اليوم، الأحد، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

طائرات الاحتلال شنت أيضا عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع المحاصر منذ أكتوبر الماضي، إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. كما ارتفعت حصيلة الإصابات لـ 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثثهم.