تفاصيل خطة إسرائيلية لتعيين ماجد فرج حاكما لقطاع غزة بعد الحرب

وطن – كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) عن تفاصيل خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن مساعي لتولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج، إدارة القطاع الفلسطيني مؤقتاً.

ونقلت “كان” عن مصادر مطلعة قولها إن الاحتلال يدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب وتولي ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

وأضافت أن هناك أكثر من ذلك، حيث يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

يائير لابيد يفضل السلطة الفلسطينية!

لكن زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد قال إنه “من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس”.

وبمقابلة تلفزيونية أوضح لابيد: “الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية”.

وأردف زعيم المعارضة الذي سبق له أن طرح اسم ماجد فرج كبديل لمحمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية: “نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب”، حسب زعمه.

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وقبل ذلك قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمجلس الوزاري المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.

وجاء في الوثيقة احتفاظ الاحتلال الإسرائيلي بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني.

كما تتضمن الوثيقة إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.

من هو ماجد فرح؟

وماجد فرج (61 عاما) وفق تقارير إسرائيلية هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من عباس.

وللمذكور علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وينسق نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

وتفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.