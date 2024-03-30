وضع “لفظ الجلالة” على جوارب للبيع في أحد متاجر ماليزيا يفجر الغضب

وطن – أعلنت الشرطة الماليزية تعرض متجر صغير في البلاد إلى إلقاء زجاجة حارقة بسبب إيذاء مشاعر المسلمين، من قبل كبار المسؤولين التنفيذين في الشركة التي تديره من خلال إساءة الأدب مع لفظ الجلالة.

وجاء في بيان للشرطة أن مجهولون ألقوا زجاجة حارقة على متجر صغير في ولاية “باهانج” شرقي ماليزيا، السبت، بعد بيع سلسلة المتاجر “كيه كيه سوبر مارت” جوارب عليها “لفظ الجلالة” ما أثار غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مسلمين وجدوا الأمر مسيئاً بشكل كبير.

ويشكل الملايو في ماليزيا وغالبيتهم من المسلمين، ثلثي السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة، مع أقليات عرقية صينية وهندية كبيرة ولهذا يعد الإساءة للدين الإسلامي قضية حساسة، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” وترجمته (وطن).

ووجهت اتهامات لمؤسس ورئيس مجلس إدارة السلسلة “تشاي كي كان” وزوجته “لوه سيو موي”، وهي مديرة بالشركة وثلاثة من الإداريين بالإساءة للمشاعر الدينية، وفق ما نقلته وكالة برناما الرسمية.

ووفق ما ذكره قائد شرطة منطقة “كوانتان” محمد زهاري وان بوسو، فإن فرعا تابعا “لكيه.كيه سوبر مارت” تعرض لهجوم بزجاجة مولوتوف قبل الفجر مباشرة. وهو الهجوم الثاني في نوعه بعد إلقاء زجاجة حارقة على فرع آخر للسلسلة في ولاية بيراك.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به بعد وتستمر بالتحقيقات وتمشط المنطقة وتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، وفق ما ذكرته الجزيرة الإنكليزية.

وتقول السلطات إنها تعتقد أن الهجوم له صلة ببيع الجوارب التي وضع عليها لفظ الجلالة، وقد تسبب باشتعال بعض الأشياء في واجهة المتجر لكن العاملين فيه تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة ولم يتعرض أحد لأي إصابات.

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يذكر أن الغضب الكبير دفع سلسلة كيه.كيه سوبر مارت، ثاني أكبر سلسلة متاجر صغيرة في ماليزيا، للاعتذار والقول إنها تأخذ الأمر على محمل الجد واتخذت إجراءات فورية لوقف بيعها.

وتم رفع دعوى قضائية ضد مورد الجوارب بدعوى التخريب والإضرار بسمعة علامتها التجارية.