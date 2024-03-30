فيديو يقلب السعودية يتضمن أعمالًا مخلة بالآداب وإيحاءات جنسية

وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة لشخص يقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة ويتضمن إيحاءات جنسية.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر بعض من مقاطع الفيديو المتداولة وهي “مموهة” على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، معلنة إلقاء القبض على الشخص المعني.

📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية. pic.twitter.com/pClITRLrDp — الأمن العام (@security_gov) March 30, 2024

وقالت الداخلية في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه “تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

زيادة وقائع الجرائم الجنسية في السعودية

وزادت في الفترة الماضية، وقائع الإيحاءات الجنسية التي يُقدِم عليها سعوديون فيما يتم القبض على بعضهم من قِبل السلطات المعنية.

ففي وقت سابق من مارس أذار الجاري، أعلن الأمن العام السعودي القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو تضمن “إيحاءات مخالفة للآداب”.

وجاء في بيان للأمن العام: “قبضت شرطة محافظة الطائف على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات مخالفة للآداب العامة”.

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وأضاف الأمن العام في بيانه: “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

مسؤولية محمد بن سلمان

ويُرجِع الكثيرون، سبب انتشار هذه السلوكيات إلى التغيرات التي طرأت على السعودية بفعل سياسات ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

وفيما يُسمي ابن سلمان ما يحدث في السعودية حاليًّا بأنه انفتاح، فتثار الكثير من الانتقادات لما تشهده المملكة مما يُوصف بالانحلال الذي ضرب أعماق المجتمع السعودي وصورته المحافِظة.