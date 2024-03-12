الرئيسية » الهدهد » في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية (فيديو)

في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية (فيديو)

بقلم
في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية

وطن– أظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل حالة تحرش صادمة بإحدى الفتيات في السعودية فيما أعلن الأمن العام التدخل واعتقال المتورطين.

وجاء في بيان للأمن العام السعودي أن السلطات ألقت القبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يرددون ألفاظا خادشة للحياء تجاه فتاة.

وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة وظهروا في مقطع مصور من حساب الأمن العام على منصة إكس وقد تم القبض عليهم.

تحرش صادم في أول أيام رمضان

وتم تداول الفيديو بشكل واسع وظهر فيه بعض الشبان وهم يوجهون عبارات ذات إيحاءات جنسية تجاه فتاة في الطريق العام.

وأثار الفيديو استياء واسعاً من جانب مستخدمي منصة “إكس”، تويتر سابقا، في السعودية.

وذكر الأمن العام بتغريدة على المنصة: “قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة” وأكد “اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم إلى النيابة العامة”.

الفساد الأخلاقي يغزو السعودية

ووفق نشطاء تفشت جرائم التحرش كثيراً في السعودية، كإحدى النتائج المباشرة لما تسميها السلطات رحلة الانفتاح التي تحولت إلى مشاهد انحلال واسعة النطاق، غزت المملكة.

وأعيد تداول اتهامات مباشرة لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بأن سبب انتشار هذه الجرائم كان بفعل مشروعاته التي أباحت الاختلاط بشكل كبير بين السعوديين والسعوديات.

  • اقرأ أيضا:
سُعار التحرش يُصيب السعوديين برمضان .. شاهد كيف تحرش سعودي بفتاة في تبوك

وكانت الطبيبة بمستشفى الملك خالد التخصصي، مها النمر، قد كشفت عن رصد تزايد ملحوظ في الأمراض الجنسية المعدية الناتجة عن تزايد العلاقات المحرمة بين الجنسين في المملكة في السنوات الأخيرة تعبيراً عن حجم الانحلال الذي ضرب السعودية.

قد يعجبك أيضاً

في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية

في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية (فيديو)

مايا دياب بالعباءة والطرحة في جامع الشيخ زايد

بعد رقصها الفاضح في دبي .. مايا دياب بالحجاب في جامع الشيخ زايد (صور)

شرب الماء البارد عند الإفطار

هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟ .. الصحة العُمانية تجيب

تحطم طائرة روسية

فيديو للحظة سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

الداعية السعودي عبدالله المطلق

داعية سعودي يثير الضجة: طلاق الرجل لزوجته لا يقع إن ضربته (فيديو)

وكالة الأونروا

الكشف عن خطة إسرائيلية للقضاء على وكالة الأونروا.. خلافات داخلية لعدم إيجاد البديل

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior