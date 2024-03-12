في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية (فيديو)

وطن– أظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل حالة تحرش صادمة بإحدى الفتيات في السعودية فيما أعلن الأمن العام التدخل واعتقال المتورطين.

وجاء في بيان للأمن العام السعودي أن السلطات ألقت القبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يرددون ألفاظا خادشة للحياء تجاه فتاة.

وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة وظهروا في مقطع مصور من حساب الأمن العام على منصة إكس وقد تم القبض عليهم.

📹 | دوريات الأمن بمحافظة الطائف تقبض على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكًا مخالفًا للآداب العامة. pic.twitter.com/itnxBQNVO8 — الأمن العام (@security_gov) March 11, 2024

تحرش صادم في أول أيام رمضان

وتم تداول الفيديو بشكل واسع وظهر فيه بعض الشبان وهم يوجهون عبارات ذات إيحاءات جنسية تجاه فتاة في الطريق العام.

وأثار الفيديو استياء واسعاً من جانب مستخدمي منصة “إكس”، تويتر سابقا، في السعودية.

وذكر الأمن العام بتغريدة على المنصة: “قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة” وأكد “اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم إلى النيابة العامة”.

الفساد الأخلاقي يغزو السعودية

ووفق نشطاء تفشت جرائم التحرش كثيراً في السعودية، كإحدى النتائج المباشرة لما تسميها السلطات رحلة الانفتاح التي تحولت إلى مشاهد انحلال واسعة النطاق، غزت المملكة.

وأعيد تداول اتهامات مباشرة لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بأن سبب انتشار هذه الجرائم كان بفعل مشروعاته التي أباحت الاختلاط بشكل كبير بين السعوديين والسعوديات.

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وكانت الطبيبة بمستشفى الملك خالد التخصصي، مها النمر، قد كشفت عن رصد تزايد ملحوظ في الأمراض الجنسية المعدية الناتجة عن تزايد العلاقات المحرمة بين الجنسين في المملكة في السنوات الأخيرة تعبيراً عن حجم الانحلال الذي ضرب السعودية.