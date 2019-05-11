سُعار التحرش يُصيب السعوديين برمضان .. شاهد كيف تحرش سعودي بفتاة في تبوك

يبدو أن سُعار التحرش أصاب السعوديين خلال شهر رمضان، حيث انتشر مقطع فيديو على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل، لواقعة تحرش جديدة هي الثالثة في السعودية خلال يومين.

ويُظهر الفيديو شاباً اقترب من فتاة كانت تقف عند “كاشير” بأحد المراكز التجارية في مدينة تبوك، وقام بالتحرش بها عن طريق وضع يده على مؤخرتها.

"تفضلو هذا وجه متحرش جديد"

الهشتاق ذكرني بمجموعه من الوحوش سببوا ألم نفسي لي ..نزلت اشتري ك انسانه طبيعيه لكن قابلوني مسعورين جنسياً،كنت افكر ب اهله لو نزلت مقطعه بس مافكر ب الالم النفسي والخوف والعقده اللي سببها لي ')#_متحرش_تبوك

#_تحرش_جنسي_بفتاة_الدمام pic.twitter.com/rL0VArMimL — „ (@liiollii) May 11, 2019

ويبدو أن الفتاة حاولت اللحاق لضرب المتحرش لكن الفيديو توقف عند هذه اللقطة.

#_متحرش_تبوك

أتمنى هنا وجهه واضح ..

وأتمنى تنحد هالظاهره المرعبه واتمنى يخلونا نمارس حياتنا الطبيعيه بدون خوف وتحرش !!! pic.twitter.com/Tulpi2Nm0U — „ (@liiollii) May 11, 2019

وأثار الفيديو موجة غضب جديدة، خصوصاً وأنّه يأتي بعد حادثتي تحرش الأولى وقعت في أحد شوارع الخبر، والثانية داخل “سوبر ماركت” في الدمام.

وألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على المتحرشيْن بعد صدور توجيهات من النائب العام السعودي بسرعة القبض عليهم.