مسؤول الصواريخ.. من هو علي نعيم قيادي حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله، لتدور تساؤلات عن هوية القيادي المذكور الذي استهدفت سيارته في بلدة “البازورية” بقضاء صور جنوبي لبنان.

ونعى حزب الله في بيان له علي نعيم إلى جانب 6 آخرين من عناصره قائلاً إنهم “سقطوا على طريق القدس” في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية، دون أن يذكر تفاصيل عن أمكنة ومواقع استهدافهم.

ووفق لقطات مزعومة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على حسابه في “إكس“، ظهر كيف تتبعت الطائرة المسيرة سيارة القيادي بحزب الله على طريق البازورية-وادي جيلو واستهدفتها.

العدو الصهيوني يقتل نائب قائد وحدة الصواريخ لدى ميليشيا #حزب_الله الإرهابي في #لبنان علي عبد الحسن نعيم، وذلك بهجوم شنّته طائرة مسيّرة على سيارة كان يستقلّها على طريق البازورية في مدينة صور جنوب #لبنان. pic.twitter.com/0Qoor9VH6n — مصطفى كامل (@mustafakamilm) March 29, 2024

من هو علي نعيم؟

وقيادي حزب الله علي عبد الحسن نعيم كان أحد قادة إطلاق القذائف ثقيلة الوزن، وزعم الاحتلال أنه كان مسؤولاً عن شن وتخطيط الهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية فإن علي نعيم من الرعيل الأول في صفوف حزب الله، وقد حارب في سوريا واليمن أيضاً. وشغل منصب نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في الحزب.

اقرأ أيضا:

وحسب ما سبق فإن علي نعيم هو صاحب خبرة في عمليات الحزب الميدانية ومعرفة عميقة في مجال الصواريخ.

#عاجل جيش الدفاع يقضي على نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله ⭕️قامت طائرة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان باستهداف وتصفية المدعو علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله ⭕️شكل المدعو علي نعيم خبيرًا كبيرًا… pic.twitter.com/fBF42O9auF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2024

منطقة البازورية في لبنان

ومنطقة البازورية التي استهدفها الاحتلال هي مسقط رأس زعيم الحزب حسن نصرالله. وشهدت سابقاً أيضا اغتيال القيادي علي حدرج ابن تلك البلدة الجنوبية.

وأتى هذا الاغتيال بعد ضربات متبادلة ويوم دامٍ، أدى إلى مقتل 9 من حزب الله وحليفته “حركة أمل”.

🚨 الجيش الإسرائيلي 🚨 القضاء على نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله المدعو علي عبد الحسن نعيم. pic.twitter.com/eO6Hblkp0h — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 29, 2024

وجاء في بيانات منفصلة أسماء القتلى وهم: “أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين”.

وتضمنت البيانات أسماء قتلى آخرين وهم “علي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي عبد الحسن نعيم مواليد عام 1974 من بلدة سلعا”.

حزب الله يعلن عن مقتل

علي عبد الحسن نعيم/ رقمه: 260

قيادي في الحزب/

قتل بصاروخ من مسيرة إسرائيلية في البازورية

—

مجموع قتلى المليشيا اللبنانية: 284

أمل: 13

الهيئة الصحية التابعة لحزب الله :9

جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل:1

القومي السوري:1 pic.twitter.com/2U57H9Fp3C — Mohammad (@Mohamaddsyrien) March 29, 2024

ضربات إسرائيلية في لبنان وسوريا

وشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع غارات جوّية في عمق الأراضي اللبنانية واستهدفت مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

ونفذت طائرات الاحتلال عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

وأودت غارات إسرائيلية على مدينة حلب شمالي سوريا في ساعات متأخرة ليلاً بحياة 38 شخصًا بينهم خمسة أعضاء في حزب الله اللبناني.