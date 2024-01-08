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تفاصيل غارة إسرائيلية قتلت أبرز قيادي بحزب الله منذ 7 أكتوبر.. من هو وماذا دوره؟

بقلم
وسام طويل
القيادي في حزب الله وسام طويل

وطن – كشف حزب الله، عن مقتل أحد قياديه العسكريين، في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي.

وقال حزب الله، إن وسام طويل القيادي المعروف بـ”بالحاج جواد”، قتل جراء قصف إسرائيلي.

ووسام طويل هو القائد الميداني الأبرز الذي استهدفته إسرائيل منذ بداية المواجهات في ٨ أكتوبر.

واغتيل وسام طويل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

تفاصيل اغتيال وسام طويل

فيما أفاد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”، بأنه تم استهداف سيارته في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال المصدر إن المسؤول المستهدف كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب.

وأضاف أن القيادي “قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم.

في السياق، قالت وكالة رويترز إن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

القيادي وسام طويل
إسرائيل تغتال القيادي في حزب الله وسام طويل

وكان جيش الاحتلال، قد تحدث عن أن طائرات حربية شنّت قصفا على ما قال إنها بنية تحتية تابعة لحزب الله داخل لبنان.

توترات بين حزب الله وإسرائيل

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين جيش الاحتلال وحزب الله.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، بينما يرد جيش الاحتلال بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف ما يقول إنها “بنى تحتية” وتحركات مقاتلي حزب الله.

وتصاعدت التوقعات بتوسع نطاق الحرب، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بضربة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وكان حزب الله، قد أطلق أكثر من 60 صاروخا على قاعدة جوية عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، مؤكدا أن هذا القصف يأتي في إطار “الرد الأولي” على اغتيال العاروري.

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