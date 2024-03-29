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أعنف هجوم إسرائيلي على سوريا منذ 3 سنوات.. عشرات القتلى في استهداف مستودع صواريخ

بقلم
ضربات جوية على سوريا

وطن – أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى ضربات جوية إسرائيلية على سوريا، ليلة الخميس / الجمعة، إلى 42 قتيلا.

وقال المرصد في بيان، إن القتلى من بينهم 36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، وذلك جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعا للصواريخ لحزب الله اللبناني.

وأضاف أن الموقع المستهدف يقع بالقرب منه مركز للتدريب، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة.

واستهدف القصف معامل الدفاع في السفيرة، فيما دوت انفجارات في كفرجوم غرب حلب، بينما انطلقت صواريخ الدفاع الجوي التابع للنظام لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية وإفشال الهجوم، إلا أن الصواريخ وصلت إلى أهدافها.

أعنف ضربة في 3 سنوات

وبحسب المرصد، فإن هذه الحصيلة من قتلى قوات النظام السوري هي الأعلى مقارنة بالضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سوريا، وهي الأعنف على سوريا منذ 3 سنوات.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت عددا من النقاط في ريف حلب، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من “مدنيين وعسكريين” لم تحدد عددهم.

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وجاءت هذه الغارات على ريف حلب بعد ساعات من غارة إسرائيلية تسببت بمقتل شخصين في مبنى سكني قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

28 عدوانا إسرائيليا على سوريا
يُشار إلى أنه منذ مطلع 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 28 مرة، مما أسفر عن “إصابة وتدمير نحو 56 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات”، بحسب المرصد السوري.

وأنه منذ عملية طوفان الأقصى تصعّد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للنظام السوري وبعض قواته.

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