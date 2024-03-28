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مفتي ليبيا:”اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين وحرام على سلطات مصر والأردن منعهم” (فيديو)

بقلم
مفتي ليبيا:"اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين وحرام على سلطات مصر والأردن منعهم"

وطن – أفتى الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا بجواز اقتحام معابر غزة والضفة “وهو فرض عين على المسلمين، وحرامٌ على القوات في مصر والأردن منع الناس من هذا الاقتحام، ومن منعهم فهو من الصهاينة” حسب فتوى الغرياني.

وقال مفتي ليبيا في تسجيل مصور أن الناس الذين يحرسون المعابر حول غزة والضفة الغربية “حرام عليهم أن يمنعوا الناس من الاقتراب من هذه المعابر.”

وأضاف :” الناس مطالبون بدخول هذه المعابر ونصرة إخوانهم وهو فرض عين دفاعاً عن إخوانهم وكيانهم وحرمات المسلمين وأمهاتهم ونسائهم.”

فتوى مفتي ليبيا عن اقتحام المعابر لنصرة غزة

وقال الشيخ الغرياني إن “كل من يعمل في شرطة أو أي جهة أمنية حرام أن يقف حارساً يحرس الصهاينة وهو بهذا الفعل يكون منضماً إليهم ومتعاوناً معهم ويقتل إخوانهم ويعد ضمن جيش الصهاينة وقوات الاحتلال التي تقتل المسلمين.”

ولاقت فتوى الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء خاصة في مصر والأردن حيث طالبوا سلطات بلادهم بأن تفتح لهم المعابر لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.

وكان مفتي الديار الليبية قال منذ أيام إن دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهدارا لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة ودعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن دعم أهل غزة له الأولوية.

وشدد مفتي ليبيا على أنه لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يعد أعلى درجات العبادة في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة، لأنه يعتبر “غفلة وتصرفا غير صحيح”، وفق قوله.

كما أدان الشيخ الغرياني -في فيديو نشر عبر منصة إكس- الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن الأموال التي تدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم.

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مفتي ليبيا:"اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين وحرام على سلطات مصر والأردن منعهم"

مفتي ليبيا:”اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين وحرام على سلطات مصر والأردن منعهم” (فيديو)

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