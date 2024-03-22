مفتي ليبيا: دعم أهالي غزة والمقاومة أعظم أجرًا من تكرار أداء العمرة (شاهد)

وطن – قال مفتي الديار الليبية الشيخ صادق الغرياني، إنّ دعم أهل غزة والمقاومة بالأموال أفضل من التزاحم لأداء العمرة أكثر من مرة.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس“، إن هناك مئات الآلاف يتزاحمون حالياً لأداء العمرة للمرة العاشرة أو العشرين، ثم يخرجون لشراء وجبات طعام من سلسلة ماكدونالدز التي تحول أموالا لدعم الصهاينة كما أن أهل غزة يموتون جوعا.

التزاحم على تكرار السفر إلى العمرة مع موت أهل غزة جوعا غفلة وتصرف غير صحيح الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/SROwJLQsJU — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) March 21, 2024

وأوضح أن من يتوجه لأداء العمرة لمرات كثيرة حاليا يظن أنه في أعلى درجات العبادة، لكنه في واقع الحال في أعلى درجات الغفلة.

وأشار إلى أن تحويل هذه الأموال إلى أهالي غزة للاستعانة بها هو أعظم أجرًا بمئات المرات من الذي يذهب للعمرة وأعطى الأموال للشركات السياحية وللشركات الصهيونية لتحويلها للصهاينة ليقتلوا بها أهالي غزة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار فتاوى في هذا الصدد، لا سيما في ظل استمرار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

فتوى الشيخ علي القره داغي

ففي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي: “رمضان شهر الانتصارات والجهاد والخيرات والبركات والجود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وعلى الأمة أن تقتدي به في الجود الذي لا بد أن يصل إلى مرحلة الإيثار”.

وتابع: “لا يجوز لأمتنا أن تقوم بمثل ما تقوم به في بقية السنوات من الإسراف والتبذير باسم شهر رمضان، يجب علينا أن نقدم (لأهل غزة) كل ما يمكن”.

وقدم داغي فتوى قائلا: “إنني أفتي بأنه ينبغي للشخص الذي يريد أن يعمل عمرة مستحبة في رمضان، أن يعطي قيمة العمرة المستحبة لإخواننا في غزة، فيكون أجره عند الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك”.