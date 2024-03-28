معتمرون يتحدون ابن سلمان والسديس.. دعوا لغزة وهاجموا المطبعين في الحرم المكي (فيديو)

وطن – صدح معتمرون داخل الحرم المكي بالدعاء لفلسطين وأن يتولى الله المطبعين، وجاء ذلك رغم التضييقات الأمنية على كل مظاهر التضامن مع غزة ـ التي تفرضها السلطات السعودية وينفذها عبد الرحمن السديس في الحرمين ـ ، واعتقال من يرفعون أعلام فلسطين أو شعارات الدعم لها كما حصل في حالات سابقة.

وظهر في المقطع الذي لاقى رواجا واسعا العشرات ممن يؤدون شعائر العمرة وهم يمشون داخل الحرم المكي ويرددون :”اللهم انصر إخواننا في فلسطين”.

وتابعوا الدعاء : “يا عزيز يا غفار لا مولى لهم فيدعونه ولا إله غيرك فيرجوه.”

“اللهم عليك بالمطبعين”..

معتمرون يدعون لفلسطين داخل الحرم المكي رغم التضييقات الأمنية pic.twitter.com/fym3fGIKLr — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 28, 2024

واستدركوا بالدعاء على اليهود والمطبعين أيضا:” اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالمطبعين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم –أصبح يهودياً مثلهم- يا أرحم الراحمين يارب العالمين.”

ولم يظهر الفيديو أي احتكاك بين شرطة الحرم المكي والمعتمرين المنتفضين نصرة غزة.

وأعرب ناشطون عن اعتقادهم أن كثرة المتعمرين حالت دون تدخل الشرطة أو الاحتكاك معهم وإظهار ذلك أمام كاميرات العالم. فيما ذكر آخرون أنه ربما كان أمن الحرم لم ينتبه بعد لما حدث.

الدعاء لفلسطين ممنوع بأوامر محمد بن سلمان

وكانت السلطات السعودية قد أقدمت على اعتقال المواطن التركي مصطفى إيفي وهو بلباس الإحرام بسبب ذكره لكلمتي غزة وفلسطين في نوفمبر 2023.

يذكر أن هذا الاعتقال لم يكن الوحيد فقد سبقه قبلها بأيام اعتقال القارئ عبدالحكيم الجزائري لنفس السبب، وفق ما أفاد هو بنفسه بعد الإفراج عنه مردفاً بالقول “لم أكن أعلم أن الدعاء لأهل فلسطين ممنوع”.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعتمر جزائري، يتحدث فيه عن واقعة اعتقاله في المدينة المنورة بسبب دعائه لأبناء غزة.

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وقال المعتمر في مقطع الفيديو المتداول، إنه أثناء تواجده في المسجد النبوي في المدينة المنورة، أخرج هاتفه بهدف الدعاء لإخواننا الفلسطينيين في غزة، الذين ترتكب بحقهم مجازر وحشية دامية “كون المنطقة مقدسة ومباركة”.

وأضاف أنه ما أن بدأ بالدعاء لأهل غزة، حتى استوقفه رجال الأمن، وتم احتجازه “بتهمة الدعاء لغزة وأهلها”.

كما شهدت ساحة الحرم المكي حالات اعتقال عديدة لعدد من المعتمرين الذين تضامنوا مع غزة سواء بالهتاف أو رفع علم فلسطين، وأدانت عدة مؤسسات حقوقية هذه التصرفات القمعية من قبل نظام محمد بن سلمان، ضد زوار بيت الله الحرام.