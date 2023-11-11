الدعاء للفلسطينيين ممنوع في السعودية.. اعتقال معتمر جزائري داخل الحرم لتضامنه مع غزة (شاهد)

وطن- في فضيحة جديدة للنظام السعودي، أقدمت السلطات على اعتقال معتمر جزائري في المسجد النبوي واحتجرته لمدة 6 ساعات بتهمة الدعاء لأهل غزة.

أفاد بذلك حساب معتقلي الرأي الذي قال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، إن قرارا من المحكمة صدر بمصادرة هاتفه وإحالته إلى مكتب الإرشاد في الحرم قبل إطلاق سراحه.

وظهر المعتمر الجزائري في مقطع فيديو، قال فيه إنه يفتخر بكونه جزائريا، وأضاف: “أتشرف كامل الشرف أنني احتجزت في مدينة رسول الله لأكثر من ست ساعات بسبب الدعاء لإخواني في فلسطين”.

وأضاف أنه اغتنم فرصة أدائه العمرة في الدعاء للفلسطينيين المستضعفين في ظل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا أن تعتبر بلادُ الحرمين هذا الأمر إجراما.

الدعاء للفلسطينيين ممنوع في السعودية

وأوضح أنه لم يكن علم بأن الدعاء للفلسطينيين في السعودية ممنوع، مشيرا إلى أنه فور انتهائه من الدعاء التفّ حوله عناصر الأمن.

ولفت إلى أنهم سحبوا من هاتفه، وسألوه عن الدعاء الذي أدلى به، رغم أنه لم يتطرق للسياسة ولا للأنظمة.

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ونوه بأنه جرى احتجازه لمدة ست ساعات، نُقل خلالها من منطقة لأخرى، مستغربا ما جرى معه على هذا النحو، وأنه كان بالإمكان أن تتم مطالبته بحذف الفيديو وينتهي الأمر.

وأكّد أنه حذف مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يدعو للفلسطينيين.

تكميم أفواه مُدان حقوقيا

وعلق الحساب الحقوقي على الواقعة: “نؤكد أن ما تفعله السلطات من تكميم للأفواه ضد الزوار والمعتمرين؛ يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ونطالبها بتوفير أجواء آمنة لزوار الحرمين الشريفين”.

نؤكد أن ما تفعله السلطات من تكميم للأفواه ضد الزوار والمعتمرين؛ يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ونطالبها بتوفير أجواء آمنة لزوار الحرمين الشريفين. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 10, 2023

غضب من الموقف السعودي تجاه غزة

وتُثار حالة من الغضب إزاء الموقف السعودي الذي يتجاهل الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر.

تجاهُل النظام السعودي وصل إلى الحد بالتمسك بالتطبيع العلني مع إسرائيل، دون أي مراعاة للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المروعة.

ويصف مراقبون، مواقف ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بأنها تعدت مرحلة التخاذل والصمت إلى التواطؤ وربما التحالف مع إسرائيل من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتمرير التطبيع لاحقا بشكل أسرع.