“فاكر مصر أرض أبوه”.. علاء مبارك يهاجم صهر ترامب ويصف تصريحاته حول غزة بالخسيسة

وطن – هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك تصريحات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول غزة ووصف ما قاله عن ضرورة نقل فلسطيني غزة إلى مصر بالخسيسة متسائلاً “كأنها أرض أبوه”.

وشارك مبارك فيديو لسي إن إن تتضمن مداخلة عضو بالكونغرس الأمريكي انتقد بشدة تصريحات كوشنر بشأن غزة خلال ندوة في جامعة هارفارد في بداية مارس 2024 وقال فيها إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ستكون مكافأة عن عملية طوفان الأقصى.

ووصف علاء تلك التصريحات بالصادمة والمستفزة قائلاً: “تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمى وعادل يضمن الأمن و السلام والاستقرار للمنطقة”.

تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمى وعادل يضمن الأمن و السلام والاستقرار للمنطقة ، كلام للمراهق السياسى عندما تحدث ان فكرة إقامة دولة فلسطينية هى فكرة سيئة و ان الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية ! تصريحات خسيسة جاءت في… https://t.co/tZE8Ne1s3g — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 27, 2024

علاء مبارك يهاجم جاريد كوشنر

وأضاف علاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك: “كلام للمراهق السياسى عندما تحدث ان فكرة إقامة دولة فلسطينية هى فكرة سيئة و ان الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية ! تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين و أمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح”.

وأكمل: “خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه”.

وأشار مبارك إلى انتقاد عضو الكونغرس و النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح و وصفه له بانه : “حديث بغيض لأبعد من الخيال و تطهير عرقي في أسوأ حالاته”.

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وذكر النائب الأمريكي أن حديث كوشنر عن “استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك ٣١ ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثول سلطات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.