الحرب على غزة.. تفاصيل تحركات سعودية مكثفة لاحتواء فضيحة محمد بن سلمان

وطن- كشف موقع يمني، عن بدء السعودية، تحركات مكثفة في ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في محاولة لإخفاء فضيحة جديدة لولي العهد السعودي.

قال موقع الخبر اليمني، في تقرير، إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أجرى اتصالات مكثفة بنظرائه العرب والغربيين تعد الأولى منذ بدء طوفان الأقصى، واستغلها الإعلام السعودي لتسويق مزاعم تحرك سعودي لوقف الحرب على غزة.

وبحسب التقرير، جاء التحرك السعودي عقب ما كشفه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق وعراب ما تعرف بـ”صفقة القرن” من فضيحة جديدة لمحمد بن سلمان.

وأفاد كوشنر الذي أجرى زيارة للسعودية هذا الأسبوع، بأن محمد بن سلمان اشترط القضاء على حركة حماس مقابل السير بإجراءات التطبيع مع إسرائيل.

وقال كوشنر، إنه لمس الكثير من الحماس لدى القادة السعوديين لمواصلة مسار التطبيع الذي دشنه الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتبنته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا.

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وأشار إلى وجود قلق لدى القيادة السعودية من التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين، وهو ما يدفع القادة هناك للمطالبة بحسم إسرائيلي سريع لمهمة القضاء على حماس.

ووصف كوشنر الذي نجح بعقد اتفاق “أبراهام” والذي بموجبه انضمت دولتي البحرين والإمارات لخارطة التطبيع مع إسرائيل قبل سنوات “الصفقة”، بأنها جيدة للأمريكيين على الرغم من أنه لم يكشف تفاصيلها.

وتشهد الرياض وواشنطن تحركات مكثفة، حيث يواصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان زيارته لواشنطن قبيل زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي إلى الرياض.

هذا الأمر اعتبره التقرير تطورا لافتا في علاقة الإدارة الأمريكية والنظام السعودي والتي ظلت تشوبها الخلافات خلال السنوات الماضية.

وتعول السعودية التي وافقت على المشاركة بخط اقتصادي جديد يربط الشرق بالغرب عبر الأراضي المحتلة في فلسطين وتشرف عليه أمريكا، على المواجهات الجديدة في فلسطين لتعزيز نفوذها في المنطقة ولو على حساب دول أخرى.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ25 يوما على التوالي، شن غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8525 شخصا بينهم 3542 طفلا، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.