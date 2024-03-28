العراقي سلوان موميكا حارق المصحف الشريف يعود للواجهة بتحرك جديد

وطن – عاد العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف الشريف في أكثر من مرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى تصدر الواجهة من جديد في الساعات الماضية.

وقال موميكا، إنه غادر إلى النرويج لتقديم طلب لجوء فيها بعد صدور قرار قضائي أيّد ترحيله من السويد.

وأضاف أنَّه غادر السويد بعد أن أيدت محكمة الهجرة في البلاد، قرار ترحيله الصادر عن السلطات، وذهب إلى النرويج للتقدم بطلب لجوء، حسب موقع “فوكس نيوز“.

قرار ترحيل حارق المصحف الشريف

وكان المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، قد صرح في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن موميكا لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل/ نيسان 2024.

وأضاف أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا، وسيتم ترحيله من البلاد.

حارق المصحف يعترض على القرار

في حين اعترض موميكا على القرار ونقل القضية إلى محكمة الهجرة التي بدورها أيدت قرار الترحيل في 7 فبراير/شباط الماضي.

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حرق المصحف الشريف

وكان موميكا قد أقدم في 28 يونيو/حزيران 2023، على حرق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقاً.

أقدم سلوان موميكا على إحراق القرآن الكريم في حزيران 2023

وشهدت السويد في تلك الآونة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية.

أثار هذا الأمر، غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.