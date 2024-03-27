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هل أمر حاكم الشارقة بإضافة عبارات شيعية للأذان؟.. مقاطع من الإمارة فجرت جدلا

بقلم
هل أمر حاكم الشارقة بإضافة عبارات شيعية للأذان؟.. مقاطع من الإمارة فجرت جدلا

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إضافة عبارة شيعية “أشهد أن علي ولي الله” على الأذان في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، من قبل حاكم الإمارة سلطان بن محمد القاسمي، لتدور تساؤلات عن حقيقة ذلك.

وزعمت حسابات بمنصة “إكس” أن الشارقة أصدرت قراراً آخر يمنع دخول أي إسرائيلي للشارقة، لكن كل تلك المزاعم لم تكن صحيحة.

هل أمر حاكم الشارقة بإضافة عبارات شيعية للأذان؟

وبحثت (وطن) عن مصدر رسمي لتلك الادعاءات وتبين أنها لم ترد إطلاقاً من مصدر رسمي أو مصدر إعلامي إماراتي معروف.

وينطبق النفي على إضافة عبارة “أشهد أن علي ولي الله” على الأذان، أو قرار منع دخول الإسرائيليين إلى الشارقة.

كما تظهر العديد من مقاطع الفيديو لمختلف الصلوات في الشارقة وجود مساجد لم تذكر عبارة “علي ولي الله” مع الأذان.

لكن الشارقة تتضمن مساجد وحسينيات يتم فيها إقامة شعائر شيعية دينية.

والفيديو الذي تم الاعتماد عليه في إثبات حقيقة إضافة “أشهد أن علي ولي الله” هو في الحقيقة المسجد الظاهر “مسجد الشهداء” وهو تابع لهيئة الأوقاف الجعفرية في الإمارة.

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