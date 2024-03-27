هل أمر حاكم الشارقة بإضافة عبارات شيعية للأذان؟.. مقاطع من الإمارة فجرت جدلا

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إضافة عبارة شيعية “أشهد أن علي ولي الله” على الأذان في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، من قبل حاكم الإمارة سلطان بن محمد القاسمي، لتدور تساؤلات عن حقيقة ذلك.

وزعمت حسابات بمنصة “إكس” أن الشارقة أصدرت قراراً آخر يمنع دخول أي إسرائيلي للشارقة، لكن كل تلك المزاعم لم تكن صحيحة.

هل أمر حاكم الشارقة بإضافة عبارات شيعية للأذان؟

وبحثت (وطن) عن مصدر رسمي لتلك الادعاءات وتبين أنها لم ترد إطلاقاً من مصدر رسمي أو مصدر إعلامي إماراتي معروف.

-مادا يحدث في دويلة الحمارات هل هي بداية الانقسام و التفكك

-حاكم الشارقة في دويلة الحمارات سلطان بن محمد القاسمي يصدر امرا باضافة "اشهد ان علي ولي الله للاذان" و يمنع منعا بانان دخول أي اسرائيلي للشارقة pic.twitter.com/3mLE4C4ve4 — hj.Med/الحاج محمد (@HjMed31) March 27, 2024

وينطبق النفي على إضافة عبارة “أشهد أن علي ولي الله” على الأذان، أو قرار منع دخول الإسرائيليين إلى الشارقة.

أنا من ابناء الشارقة أنشئ اول مسجد للشيعة منذ ٢٥٠ سنة في الشارقة والمقطع المنشور من الأخت حليمة لرابع مسجد لطائفة الشيعة تم افتتاحه في شهر رمضان الجاري وعندنا حكام القواسم منذ عهود لايفرقون بين أبناء شعبهم بجميع مكوناتهم والشيخ سلطان القاسمي حفظه الله ورعاه حاكم عادل وأب للجميع pic.twitter.com/ZS3RquDOhj — شخص من زمن الطيبين (@amiri_alamiri) March 26, 2024

كما تظهر العديد من مقاطع الفيديو لمختلف الصلوات في الشارقة وجود مساجد لم تذكر عبارة “علي ولي الله” مع الأذان.

يااختي الكريمة من أين استقيتي الخبر أنا من ابناء الشارقة واسم علي ولي الله يذكر منذ ٢٥٠ سنة منذ عهود في ظل حكام القواسم الكرام وكذلك في أبوظبي ودبي حكامنا وشيوخنا متسامحين ولا يفرقون بين أبناء الوطن الواحد بجميع مكوناتهم.

ارجوا التحري والدقة في نقل الخبر pic.twitter.com/6fku2zZgWi — شخص من زمن الطيبين (@amiri_alamiri) March 27, 2024

لكن الشارقة تتضمن مساجد وحسينيات يتم فيها إقامة شعائر شيعية دينية.

والفيديو الذي تم الاعتماد عليه في إثبات حقيقة إضافة “أشهد أن علي ولي الله” هو في الحقيقة المسجد الظاهر “مسجد الشهداء” وهو تابع لهيئة الأوقاف الجعفرية في الإمارة.