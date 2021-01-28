زوجة حاكم الشارقة جواهر القاسمي ترفض التطبيع الإسرائيلي الإماراتي في تغريدة جريئة.. ماذا سيفعل ابن زايد بها؟!

وجهت زوجة حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان القاسمي، جواهر، انتقادات حادة للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل في مجال التعليم.

وانتقدت الشيخة جواهر القاسمي، عقد لقاء افتراضي عبر “الفيديو كونفرانس”، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون في مجالات عدة.

زوجة حاكم الشارقة الشيخة جواهر القاسمي

وقالت الشيخة جواهر القاسمي، في تغريدة جريئة عبر تويتر رصدتها “وطن”، تعليقاً على الاجتماع: “مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي”.

مناهجهم. توصي بقتل العربي و اغتصاب

ارض العربي pic.twitter.com/yFJuKf7xD0 — Jawaher M Alqasimi. (@jawaheralqasimi) January 26, 2021

ردود وتعليقات

وأثارت التغريدة زوجة حاكم الشارقة موجة ردود واسعة، لا سيما في ظل الخوف الذي تزرعه السلطات في قلوب المواطنين في الداخل حال التعبير عن رفضهم لكافة أشكال التطبيع.

من هو وزير التعليم الإسرائيلي يوأڤ غالانط:

هو أحد الجنرالات الإسرائيليين الاكثر دموية في تاريخ إسرائيل

شارك بقتل حسن سلامة في بيروت عام 1979م،

قائد عملية اقتحام مخيم جنين والتي أدت لمقتل العشرات من الفلسطينيين العزل.

عملية عناقيد الغضب ضد لبنان (مجزرة قانا اللبنانية) عام 1996م pic.twitter.com/WRj5tv4ze5 — مرشد سياحي ألأندلس (@Andalusrise) January 26, 2021

نهجهم ومنهاجهم معروف..منذ نشأتهم الى يومنا هذا..وشعارهم أسرائيل اولا..والايام القادمه ستثبت ان تغريدتكم حق وصحيحه ولا غبار عليها.وخارجه من عقل عربي اصيل..وثقي لي كلام جارح عن هذا الموضوع ..واعلم اذا تكلمت..سيحضروني.. — ابو بسام القاسمي (@7ygB0C2RBwRYEnU) January 26, 2021

وطننا: من المحيط إلى الخليج

أملنا: أمة عربية واحدة كنا نبدأ يومنا الدراسي بهذا الحماس للقوميه العربيه ولم يكن يخلو خطاب أي مسؤول في ذلك الوقت عن التذكير بآمال الشعب العربي بالوحده وتحرير فلسطين .. ربما في الوقت الراهن استجدت حقائق لا نعلمها لتفرض وقائع جديدة على المنطقة العربية. — محمد الكتبي (@alketbi77) January 26, 2021

هي ليست فقط المناهج، هي ايديولوجية كاملة راسخة في عقولهم بل وتحوي أكثر من ذلك أيضا فظاعة وأفكار متطرفة. كل ما أرجوه أن يحمي الله المجتمع الإماراتي والعربي من الدخول العلني للكيان الصهيوني في نسيجهم الإجتماعي والثقافي والإقتصادي. تحياتي لسموك آطال الله في عمرك 🙏🏻 — Hadeel Al Farra هديــل الفــرا 🕊 (@hadeelalfarra0) January 26, 2021

هل نحن أصدق من الله (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) لقد ربي الأجيال خارج هذه القاعده وهذا نتاج تلك التربيه أملا يفرقو بين عدو لله أولا ثم لهم — محمد البلوي(القضاعي) (@algodhaey34) January 27, 2021

تغريدة سابقة للشيخة جواهر

الجدير ذكره، أن الشيخة جواهر القاسمي، قامت فور إعلان التطبيع مع إسرائيل، بإعادة نشر خبر من “سي إن إن”. بعنوان “تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل”.

أما بدور القاسمي، ابنة حاكم الشارقة، تجاهلت التعليق على اتفاق التطبيع، لكنها أبقت تدوينة عبر “انستغرام” كانت نشرتها قبل يومين من إعلان الاتفاقية.

وجاء في التغريدة: “أنا فلسطينية حتى تحرر فلسطين، ولبنانية حتى تشفى بيروت”.

ويشير ذلك، إلى رفض حكام الشارقة لجهود التطبيع التي تقودها أبوظبي وتفرضها على بقية حكام الإمارات ومؤسسات الدولة.

اتفاقية التطبيع

وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجرى ذلك في احتفال بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي.

وأصبحت أبوظبي أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر “1979” والأردن”1994″.

قرار بدون اجماع

الجدير ذكره، أن حكام الشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، لم يصدروا أي تأييد رسمي لاتفاق التطبيع، فيما تجاهل جل أبنائهم وأبناء عمومتهم التعليق أيضا.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات. ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية. وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

المجلس الأعلى للاتحاد

وفي السياق، يقول معارضون إماراتيون إن أبو ظبي، التي يتحكم بقرارها ولي عهدها محمد بن زايد، همّشت أي دور مفترض لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

والمجلس الأعلى يتكون من شيوخ الإمارات السبع، ويجب أن يتشاركوا جميعا في اتخاذ القرارات السيادية، إلا أن أبو ظبي تنفرد بذلك منذ سنوات. بحسب ناشطين.

وقال المعارض حمد الشامسي، إن استطاعت مؤخرا تهميش المجلس الأعلى للاتحاد، وبدأت تتخذ القرارات نيابة عن الدولة منفردة.

وأشار الشامسي، إلى أن ذلك يمثل انقلاباً على الدستور، وذلك في إشارة إلى تهميش الإمارات الأخرى.

وأوضح أنه وفقا للمادة 113 من دستور دولة الإمارات، يعتبر المرسوم بقانون، بشأن إلغاء قانون مقاطعة اسرائيل، لاغ إذا لم يصادق عليه المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع من تاريخه.

قانون مقاطعة إسرائيل

والعام الماضي، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وذكرت الوكالة أن “رئيس الدولة أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه”.

وقالت: “يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل”.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، “بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون. لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا”.

وحسب القرار فإن ذلك يكون على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.

وأضافت الوكالة: “كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها”.

تبادل السفراء

وقبل عدة أيام، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر افتتاحها رسميا السفارة الإسرائيلية في الإمارات، تزامنا مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى أبوظبي.

وقالت الوزارة “ستعمل السفارة على تعزيز العلاقات بين الدولتين. هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبو ظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحسب “وام”، “صادق المجلس على إنشاء سفارة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل”، دون تفاصيل أكثر.

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