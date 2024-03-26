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قيادي بحماس: “لا فرق بين السيسي ونتنياهو ولا يقول بغير ذلك إلا غبي” (فيديو)

بقلم
القيادي في حركة حماس طلال نصار

وطن – شن قيادي في حركة حماس هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهماً إياه بتدمير غزة والمشاركة في ذبح أهلها وحصارهم وأنه لا يختلف عن نتنياهو.

وقال القيادي “طلال نصار” في مقابلة تلفزيونية لدى سؤال المذيع له أن مصر لم تقبل اجتياح رفح، فرد عليه بنبرة حاسمة وغاضبة: “مصر جزء من حصارنا وقتلنا.. ولا فرق بين عبد الفتاح السيسي ونتنياهو ومن يفرق بينهما هو أغبى إنسان على وجه الأرض”.

واستدرك :”عبد الفتاح يحاصرنا .. عبد الفتاح يقتلنا ويدمرنا.”

قيادي بحماس يهاجم السيسي بشدة

وأضاف القيادي بحماس مهاجما الرئيس المصري: “هو يكذب علينا وعلى شعب مصر ويقسم الأيمان تلو الأيمان كذباً وزوراً وافتراء”-حسب قوله-.

وقال نصار إن مصر بقيادة السيسي “جزء من قتلنا وذبحنا وحصارنا”.

وعقب الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، واستيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم، دأبت مصر على اعتبار حركة حماس جماعة إرهابية مسؤولة عن أغلب الأحداث في شبه جزيرة سيناء المصرية، بل واتهمها الإعلام المصري بتضييع الحق الفلسطيني وتعزيز الانقسام بين غزة والضفة.

وشدد رواد موقع التواصل “إكس” في تعليقاتهم على صحة ما قاله “نصار”. مؤكدين مسؤولية السيسي عما يجري في غزة.

وقال أحدهم :”هو مش بيضحك علينا احنا عارفين انه كداب بس احنا مش هنقدر نعمل حاجه”.

وطالب “محمد الحاج” من طلال نصار الرفق بالمصريين الذي يخوضون كما قال كميات حروب ومناورات لا يعلم بها الا الله”.

وعلق “سهيل الجنيبي” :”طبعا هذا هو الواقع والكل عارف القريب والبعيد حتى الكيان المحتل يشكروه في قنواتهم على حصار أهل غزه”.

وعقب علي رئيسي بنبرة ساخرة :” هناك فرق بينهم النتن هو السيد والمكسيكي هو العبد المنفذ لأوامر سيده”.

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