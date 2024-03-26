قيادي بحماس: “لا فرق بين السيسي ونتنياهو ولا يقول بغير ذلك إلا غبي” (فيديو)

وطن – شن قيادي في حركة حماس هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهماً إياه بتدمير غزة والمشاركة في ذبح أهلها وحصارهم وأنه لا يختلف عن نتنياهو.

وقال القيادي “طلال نصار” في مقابلة تلفزيونية لدى سؤال المذيع له أن مصر لم تقبل اجتياح رفح، فرد عليه بنبرة حاسمة وغاضبة: “مصر جزء من حصارنا وقتلنا.. ولا فرق بين عبد الفتاح السيسي ونتنياهو ومن يفرق بينهما هو أغبى إنسان على وجه الأرض”.

واستدرك :”عبد الفتاح يحاصرنا .. عبد الفتاح يقتلنا ويدمرنا.”

طلال نصار، القيادي بحركة حماس.. والله لقد صدق، ونطق بالحق!! pic.twitter.com/B917KKPrIQ — محمد إلهامي (@melhamy) March 25, 2024

قيادي بحماس يهاجم السيسي بشدة

وأضاف القيادي بحماس مهاجما الرئيس المصري: “هو يكذب علينا وعلى شعب مصر ويقسم الأيمان تلو الأيمان كذباً وزوراً وافتراء”-حسب قوله-.

وقال نصار إن مصر بقيادة السيسي “جزء من قتلنا وذبحنا وحصارنا”.

وعقب الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، واستيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم، دأبت مصر على اعتبار حركة حماس جماعة إرهابية مسؤولة عن أغلب الأحداث في شبه جزيرة سيناء المصرية، بل واتهمها الإعلام المصري بتضييع الحق الفلسطيني وتعزيز الانقسام بين غزة والضفة.

وشدد رواد موقع التواصل “إكس” في تعليقاتهم على صحة ما قاله “نصار”. مؤكدين مسؤولية السيسي عما يجري في غزة.

وقال أحدهم :”هو مش بيضحك علينا احنا عارفين انه كداب بس احنا مش هنقدر نعمل حاجه”.

لا هو مش بيضحك علينا احنا عارفين انه كداب بس احنا مش هنقدر نعمل حاجه — 💫🐈‍⬛ 🇵🇸 hala (@Haza_Younis) March 25, 2024

وطالب “محمد الحاج” من طلال نصار الرفق بالمصريين الذي يخوضون كما قال كميات حروب ومناورات لا يعلم بها الا الله”.

@WaelSay05017699 رفقا باخوانك يا عم وائل

والله انهم يخوضون كميات حروب ومناورات لا يعلم بها الا الله

رفقا بهم — Mohammed alhaj (@Mehmet22662) March 25, 2024

وعلق “سهيل الجنيبي” :”طبعا هذا هو الواقع والكل عارف القريب والبعيد حتى الكيان المحتل يشكروه في قنواتهم على حصار أهل غزه”.

وعقب علي رئيسي بنبرة ساخرة :” هناك فرق بينهم النتن هو السيد والمكسيكي هو العبد المنفذ لأوامر سيده”.