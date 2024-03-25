نتنياهو يقع في مصيدة مذيعة CNN ويرتبك بعد سؤال مفخخ عن حماس (فيديو)

وطن – وجد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في موقف محرج للغاية وعاجزاً عن الجواب، فيما يتعلق بمزاعمه التي يصدرها للغرب ويدعي فيها القضاء على حركة حماس في غزة وخاصة في الشمال.

وقال في مقابلة تلفزيونية لشبكة CNN مع الإعلامية دانا باش، لدى سؤاله :”لماذا تجوع أهل غزة وتمنع المساعدات عنهم؟” فرد :”حتى لا تستولي عليها حماس”.

الطبيعي أن يجد المجرم الكذاب نفسه عاجز عن الجواب.. نتنياهو في ورطة، فهو من جانب يقول للغرب “دمرت حماس في شمال #غزة”

ثم لما سأل؛ لماذا تجوعهم وتمنع المساعدات..

قال: حتى لا تستولي عليها حماس!! صدمته المذيعة، إذا انت دمرتهم كيف راح تاخذهم؟! pic.twitter.com/Acj02ucVRl — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 25, 2024



وهنا سارعت المذيعة لإحراجه مذكرة إياه بقوله أنه دمر حماس في الشمال.

وتابعت:” إذا لم تكن حماس موجودة في الشمال فكيف لهم سرقة الطعام؟!”

وقالت المذيعة لنتنياهو :” لماذا لا تسمح للمزيد من الشاحنات بالدخول خلال المعابر الحدودية إلى غزة لإطعام المدنيين الذي يتضورون جوعاً، بينما تستمر في القضاء على حماس -حسب تعبير القناة-

وزعم نتنياهو في سياق رده على السؤال أن المشكلة ليست في إدخال الشاحنات المشكلة أنه بمجرد دخولها يتم نهبها من حماس أو عصابات –حسب زعمه-

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وأضافت المذيعة في مجاراة لمزاعم نتنياهو :” إّذا فتحت المزيد من المعابر وأدخلت المزيد من الطعام للمنطقة وسمحت للمتضررين جوعاً بالأكل ربما سيتوقف النهب إنها الطبيعة البشرية”

وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن التصويت باستخدام الفيتو على قرار 2728-برغم تصويت 14 دولة مع قرار وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان وتبادل الرهائن والأسرى.

مما أصاب الصهاينة بسعار الغضب لامتناع أمريكا عن استخدام الفيتو واتهموا مجلس الأمن بمعاداة السامية، ورداً على صدور القرار ألغى نتنياهو إرسال وفد أمني كان مقررا ذهابه إلى واشنطن.