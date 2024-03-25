من هو “هامان” الذي زعم نتنياهو أن السنوار سيلقى نفس مصيره على يد إسرائيل؟ (فيديو)

وطن – دأب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على توظيف قصص وإسقاطات دينية وتوراتية وتاريخية عند اليهود لشرعنة الحرب على القطاع وارتكاب الجرائم.

فتارة يذكر “العماليق” في إطار سعيه لإعطاء مزيد من الحماسة للجنود لقتل كل ما أمامهم وارتكاب المجازر، وتارة يقول إن جنود جيشه هم جزء من إرث المحاربين اليهود الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام منذ عهد “يوشع بن نون”.

نتنياهو: “قمنا (بالماضي) بإغتيال هامان ، وسنغتال أيضًا السنوار” كما القرون الأولى.. لا مش حرب دينية لا .. pic.twitter.com/rIPEJQPH5Z — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) March 24, 2024

ويوم أمس الأحد 24 مارس/آذار ذكر نتنياهو “هامان” متوعداً زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بمصير مشابه له، وذلك في إطار احتفالات الإسرائيليين هذه الأيام بـ”عيد المساخر”. ويعتبر هامان من نسل عماليق، القبيلة التي هاجمت بني إسرائيل في الصحراء.

ووفق تقرير لموقع “عربي بوست ” فهذا العيد هو ذكرى خلاص اليهود في بلاد فارس من مخططات هامان وزير الإمبراطور الفارسي الأخميني أحشويرش، حين ألقى قرعة ليرى اليوم المناسب لتنفيذ قتل اليهود، لكن كان مصيره الشنق، بحسب الروايات الإسرائيلية في “سفر إستير”، والكتاب المقدس العبري “التناخ”.

وزير فرعون

وأضاف المصدر أن هامان في الثقافة الإسلامية، هو شخصية وردت في النصوص القرآنية. كان وزير فرعون في زمن نبي الله موسى والمقرب الأول من حاشيته.

وذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في ستّة مواضع؛ حيث دلّ موضعان منها صراحةً على أنّ هامان كان من حاشية فرعون، فيما قال مفسرون إنّ هامان هو لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر.

أما في الثقافة والأساطير اليهودية، فشخصية هامان مختلفة، فهو “هامان الأجاجي” أو “هامان الشرير” الذي كان وزيراً في بلاط الملك الفارسي “أحشويروش/خشايارشا”، وقد حاول إقناع الملك بقتل اليهود في القرن الخامس قبل الميلاد، بحسب المصادر العبرية.

كيف قُتل هامان؟

في “سفر إستير”، يذكر هامان بن حمداثا الأجاجي، وبعدما تم تنصيب هامان في منصب الوزير الرئيسي للملك أحشويروش كان مطلوباً من كل خدم الملك أن يسجدوا لهامان، إلا أن مردخاي أحد حاشية الملك رفض هذا الأمر. فقام هامان غضباً من هذا الرفض، ولمعرفته بديانة مردخاي اليهودية، حاول هامان إقناع الملك أحشويروش بأن يسمح له بقتل جميع اليهود في المملكة الفارسية.

وبحسب الروايات اليهودية إنه تم شنق هامان بأمر الملك على المشنقة التي كان ارتفاعها 50 ذراعاً، والتي أعدها هامان بنفسه لشنق مردخاي بناءً على نصيحة زوجته زرش ، من أجل شنق مردخاي، مؤكدة له أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أن ينتصر على عدوه. كما تم تعليق جثث أبناء هامان العشرة بعد أن ماتوا في المعركة ضد اليهود في فارس.

نتنياهو وإيران

وقال نتنياهو بمناسبة عيد المساخر: “منذ أكثر من 2000 عام في بلاد فارس القديمة، حاول مضطهد ومعاد للسامية إبادة اليهود عن وجه هذه الأرض. واليوم، في بلاد فارس الحديثة، ظهر مضطهد جديد: الجمهورية الإسلامية”.

وزعم نتنياهو أن إيران أصدرت الأوامر لحماس بشن هجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.