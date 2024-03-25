العراق.. تبرئة الضابط قاتل هشام الهاشمي بضغوط ميليشاوية

وطن – برأ القضاء العراقي “أحمد حميداوي الكناني” قاتل الناشط العراقي “هشام الهاشمي” من جميع التهم على الرغم من وجود أدلة مقنعة على أنه قتل المعلق العراقي الشهير وناشط المجتمع المدني، بضغوط ميلشاوية وهي سلطات الأمر الواقع في البلاد وبعد أقل من أربع سنوات على ارتكاب الجريمة.

وفي 21 مارس/آذار، نقلت قناة “الحدث” ما سربه العديد من مراقبي وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق: أن قاتل هشام الهاشمي الذي استأجرته الميليشيات قد تمت تبرئته من جميع التهم من قبل القضاء العراقي الخاضع لسيطرة الميليشيات.

🔴 #العراق قاتل المغدور هشام الهاشمي حر طليق حتى بعد اعترافه بعملية القتل. pic.twitter.com/0jy9SJyt9I — Maan Habib – معن حبيب (@TheMaanHabib) March 25, 2024

وبحسب “معهد واشنطن” على موقعه الإلكتروني قُتل هشام الهاشمي بالرصاص أمام منزله في زيونة ببغداد في 6 يوليو/تموز 2020. وذلك بعد أن انتقد علنًا كتائب حزب الله على شاشة التلفزيون وحدد بانتقاده عضوا رفيع المستوى في كتائب حزب الله، وهو حسين مؤنس باسم “أبو علي العسكري” الاسم الحركي لرئيس أمن الميليشيا.

وكان هشام الهاشمي قد نشر أيضاً بحثًا مفصلاً قبل أيام من وفاته فيما يتعلق بتسييل نقاط التفتيش غير القانونية حول بغداد من قبل كتائب حزب الله وميليشيا بارزة أخرى، عصائب أهل الحق.

اعتقال القاتل

واعتقلت القوات الحكومية مطلق النار في ذلك الوقت، وهو ملازم في شرطة وزارة الداخلية يدعى أحمد حميداوي الكناني، واعترف بأن ميليشيا لم يذكرها بالاسم استأجرته لقتل الهاشمي.

فقط في العراق ..

احمد حمداوي الكناني

المعترف بجريمة القتل .. بريء.

الفيديو للبريء وهو يشير الى نفسه معترفا بالقتل !

اين قضاء انتم!!!!!!!!!!#هشام_الهاشمي #ستنتصر_ثورة_تشرين pic.twitter.com/1k2RCFIVyS — حسن باسكت بول -HASSAN AL HAMMADI (@HASSANALHAMMADl) March 25, 2024

وقال الكناني في مقطع إعلامي روى فيه لقطات تلفزيونية مغلقة لعملية القتل : “لقد سحبت مسدس الشرطة الخاص بي وأطلقت عليه أربع رصاصات” .

اختفاء الجاني

ومع ذلك، اختفى الكناني بعد تغيير الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما تم التصديق على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل ائتلاف إطار التنسيق الذي ضم كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

ومن ثم، فهو لم يكن حاضراً عندما حكمت محكمة جنايات الرصافة في بغداد عليه بالإعدام غيابياً في 7 مايو/أيار 2023.

وتحت ضغط من كتائب حزب الله، لم تسعى الحكومة إلى إعادة القبض على الكناني المفرج عنه بشكل غير قانوني، والذي كان خارج العراق، وربما في لبنان.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2024، ألغت محكمة التمييز الاتحادية، التي يديرها القاضي فائق زيدان المدعوم من الميليشيات، حكم الإعدام وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة ابتدائية لإعادة المحاكمة.

وادعت المحكمة الابتدائية في نهاية المطاف أنه لا توجد قضية يجب الرد عليها من قبل الكناني، الذي تراجع عند هذه النقطة عن اعترافه وعاد إلى العراق خصيصًا للحكم هذا الأسبوع. وقضت المحكمة بأن مذكرة الاعتقال الأصلية غير شرعية.

وبعد تبرئته من قتل هشام الهاشمي، تم نقل الكناني مرة أخرى إلى خارج العراق عبر مطار بغداد من قبل فريق أمني تابع لقوات الحشد الشعبي.

المليشيا ومستقبل البلاد

في عام 2020، تساءل صديق مقرب للهاشمي، الدكتور توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، في نعيه للناشط المقتول: “هل ستكون قوات القانون والنظام المؤسسية، الشرطة العراقية والقوات المسلحة؟ “أو الميليشيات التي تشكل مستقبل البلاد؟”

وتابع أن رد فعل الحكومة العراقية على القتل الوحشي لأحد مواطنيها هو “وحده الذي سيقرر ماذا سيكون الرد”.