هل اعتزل رياض محرز اللعب دولياً؟!.. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُجيب على هذا السؤال

وطن- أجاب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، على الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن اعتزال رياض محرز دولياً، بعد استبعاده من خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد لمحاربو الصحراء الجزائري.

ورد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، على سؤال أنباء اعتزال رياض محرز اللعب دولياً مع المنتخب الجزائري، ” لا يحق لي الرد على هذا السؤال، وعليكم بطرحه على المدرب بيتكوفيتش”.

اعتزال رياض محرز دولياً

وأردف صادي، ” المنتخب الجزائري قدم مباراة جيدة أمام بوليفيا، ونجح في تحقيق الانتصار المعنوي الذي سيكون له الأثر الإيجابي على الأداء، خاصة بعد تعاقدنا مع مدرب جديد، وشروعنا في الإعداد للعهد الجديد”.

وختم تصريحه، ” المدرب غير تشكيلة المنتخب الجزائري بنسبة 50% واللاعبون قدموا مباراة جيدة، كما وأتمنى أن يدعمنا الجزائريون في المباراة أمام جنوب أفريقيا القادمة، بعد فوزنا على بوليفيا”.

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غياب رياض محرز عن تشكيلة المنتخب الجزائري

وغاب الجزائري رياض محرز قائد منتخب محاربو الصحراء ولاعب نادي أهلي جدة السعودي عن التشكيلة، بعد رفضه دعوة المدرب الجديد بيتكوفيتش للحضور، إلى جانب طلبه إجازة مفتوحة من أجل الراحة لالتقاط أنفاسه.

ولم يقتصر الغياب على اللاعب رياض محرز فحسب، بل تم استبعاد العديد من اللاعبين مثل إسلام سيلماني ويوسف بلايلي وسفيان فيغولي، كما وشهدت عودة العديد من النجوم بعد الغياب إلى التشكيلة، لعل أبرزهم ياسين براهيمي وسعيد بن رحمة.

ويستعد المنتخب الجزائري للمواجهة القوية القادمة أمام جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار، الثلاثاء، على ميدان ملعب ” نيسلون مانديلا”.