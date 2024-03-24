هكذا أنهى عمرو أديب الخلاف بين أصالة وأنغام بعد سنوات الخصام (فيديو)

وطن – أسدل الستار على خصام امتد قرابة 5 سنوات بين الفنانتين أنغام وأصالة بوجود الإعلامي عمرو أديب، بعد فترة من القطيعة وذلك ضمن برنامج “بود كاست بيج تايم” على قناة MBC مصر.

وكانت قصة الخلاف بين الثنائي «أصالة وأنغام» بدأت عام 2019 حين تزّوجت أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان الذي كان متزوجاً من أصالة آنذاك.

وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج «عايشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان على قناة “النهار” المصرية إن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر.

واصفة ما حدث بـ«خراب البيوت»، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.

مديح متبادل بين أصالة وأنغام

وبدأت الفنانة أصالة حديثها في جلسة المصالحة بحضور عمرو أديب بالثناء على موهبة الفنانة أنغام، مؤكدة أنها فنانة تتمتع بتطور مستمر ولا تقتصر على تاريخها الفني فقط، وأشارت إلى أن هذا هو سر نجاحها على مر السنين.

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الود والاحترام لم ينقطعا

وردت أنغام على أصالة بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير كفنانة استثنائية، وأن الحزن الذي شعرت به كان بسبب حبها الكبير لأصالة، وأكدت أن الصداقة بينهما ستبقى قوية رغم أي خلافات قد تحدث.

وأكدت أصالة أن الود والاحترام لم ينقطعا أبدًا، حتى ولو انقطعت العلاقة مؤقتًا، معبرة عن احترامها وتقديرها لأنغام ومدى فخرها بالعمل في نفس المجال معها.

واعترفت الفنانة التي يلقبها معجبوها بـ “صولا” بأنها كانت في حالة نفسية سلبية في السابق، ما دفعها للتصرف بشكل غير لائق، واعتذرت إذا أساءت لنفسها قبل أن تسيء لأنغام.

أمومة أنغام

وكشفت أنغام لصديقتها أصالة قصتها مع الأمومة خاصة بعد إنجاب ابنها الأول عمر، وقالت: لما أنجبت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي ولم أكن أسمح لأحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له.”

وعلقت أصالة قبل ذلك “صرت زعلانة على شام بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراة وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي.”

https://www.instagram.com/reel/C1h3-gQs0CO/?utm_source=ig_web_copy_link

يُذكر أن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2023، والذي يظهر أصالة وأنغام يتبادلان الأحضان والقبلات في كواليس حفل ليلة نجمات العرب بحضور سالم الهندي واليسا كان بمثابة بداية عودة الصداقة بينهما، بعد خلاف دام لمدة تقرب من خمس سنوات.

وشوهد الهندي في مقطع الفيديو وهو يقبل رأس الفنانتين، مما أثار موجة من الجدل والإنتقاد حينها.