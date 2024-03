هدف ألماني عالمي بشباك فرنسا ينافس على أسرع هدف بتاريخ كرة القدم (فيديو)

وطن – ينافس هدف النجم الألماني فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا على لقب أسرع هدف بتاريخ كرة القدم بعدما أحرزه في شباك المنتخب الفرنسي ضمن منافسات المنتخبات الودية.

وسجل الهدف المميز الذي وصف بالعالمي “النجم الألماني فلوريان فيرتز” في الثانية 7 من بداية المباراة الودية وهو واحد من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم.

Is Florian Wirtz the next big thing for Germany? pic.twitter.com/3UeU6VXkZR

— Caicenzo (@arsenelupin903) March 24, 2024