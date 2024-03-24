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هدف ألماني عالمي بشباك فرنسا ينافس على أسرع هدف بتاريخ كرة القدم (فيديو)

بقلم
فلوريان فيرتز

وطن – ينافس هدف النجم الألماني فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا على لقب أسرع هدف بتاريخ كرة القدم بعدما أحرزه في شباك المنتخب الفرنسي ضمن منافسات المنتخبات الودية.

وسجل الهدف المميز الذي وصف بالعالمي “النجم الألماني فلوريان فيرتز” في الثانية 7 من بداية المباراة الودية وهو واحد من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم.

وافتتح لاعب وسط باير ليفركوزن فيرتز التسجيل وفي الدقيقة 49 أضاف مهاجم نادي أرسنال كاي هافيرتز الهدف الثاني لتكسب ألمانيا المباراة بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد.

ووفق شبكة “أوبتا” للإحصائيات فإن منتخب فرنسا استقبل هدفا في الدقيقة الأولى من المباراة للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد 2 أبريل 1923 ضد هولندا و16 يونيو 1982 ضد إنجلترا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

يذكر أن المنتخبان الفرنسي والألماني يستعدان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو 2024.

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وينافس منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الأولى في بطولة “يورو” القادمة، إلى جانب منتخبات سويسرا واسكتلندا وهنغاريا.

ويسعى منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة للفوز باللقب بالمنافسة بجانب منتخبي هولندا والنمسا، إضافة إلى منتخب رابع يتأهل عبر الملحق.

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