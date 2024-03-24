هدف ألماني عالمي بشباك فرنسا ينافس على أسرع هدف بتاريخ كرة القدم (فيديو)

وطن – ينافس هدف النجم الألماني فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا على لقب أسرع هدف بتاريخ كرة القدم بعدما أحرزه في شباك المنتخب الفرنسي ضمن منافسات المنتخبات الودية.

وسجل الهدف المميز الذي وصف بالعالمي “النجم الألماني فلوريان فيرتز” في الثانية 7 من بداية المباراة الودية وهو واحد من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم.

Is Florian Wirtz the next big thing for Germany? pic.twitter.com/3UeU6VXkZR — Caicenzo (@arsenelupin903) March 24, 2024

وافتتح لاعب وسط باير ليفركوزن فيرتز التسجيل وفي الدقيقة 49 أضاف مهاجم نادي أرسنال كاي هافيرتز الهدف الثاني لتكسب ألمانيا المباراة بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد.

ووفق شبكة “أوبتا” للإحصائيات فإن منتخب فرنسا استقبل هدفا في الدقيقة الأولى من المباراة للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد 2 أبريل 1923 ضد هولندا و16 يونيو 1982 ضد إنجلترا.

1 – La France a encaissé un but lors de la 1re minute d’un match pour la 3e fois de son histoire, après le 2 avril 1923 contre les Pays-Bas et le 16 juin 1982 contre l’Angleterre. Surprise. pic.twitter.com/ff94j45F2Q — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

يذكر أن المنتخبان الفرنسي والألماني يستعدان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو 2024.

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وينافس منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الأولى في بطولة “يورو” القادمة، إلى جانب منتخبات سويسرا واسكتلندا وهنغاريا.

ويسعى منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة للفوز باللقب بالمنافسة بجانب منتخبي هولندا والنمسا، إضافة إلى منتخب رابع يتأهل عبر الملحق.