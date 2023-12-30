صاروخ ماديرا رونالدو هداف العالم لعام 2023 (فيديو)

وطن- حسم صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، سباق الصدارة على صدارة لقب هداف العالم مع نهاية عام 2023، بعد منافسة قوية مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

واعتلى الدون رونالدو صدارة ترتيب هدافي العالم 2023، برصيد 54 هدفاً، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين لاعب نادي بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

رونالدو هداف العالم لعام 2023

وسجل البرتغالي رونالدو الهدف رقم 54 الأخير له مع نهاية عام 2023 في جميع المسابقات المختلفة، مع نادي النصر السعودي داخل مرمى شباك التعاون في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) لكرة القدم.

هداف دوري روشن السعودي🇸🇦

في قمة العالم🌎 قائد #النصر والنجم الأسطوري يتربع على عرش صدارة العالم بـ54 هدفًا⚽️#SSC pic.twitter.com/vWlsQO6Rcx — SSC (@ssc_sports) December 30, 2023

وكان الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين لاعب نادي بايرن ميونخ، قد وصلا إلى الهدف رقم 52، حيث لم يخوضا أي من المباريات مع فريقهما مع نهاية هذا العام الذي شارف على الانتهاء.

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تجاوز مبابي وكين وهالاند

فيما سجل النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، 50 هدفاً هذا العام، قبل تعرضه للإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الأسابيع الماضية.

على عكس البرتغالي رونالدو الذي نجح في تجاوز النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة في الدوريات الأوروبية هذا العام على المستوى التهديفي في جميع المسابقات التي شارك فيها مع النصر السعودي.

وحقق فريق النصر الفوز على منافسه التعاون برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، السبت، في منافسات الجولة ال19 من الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري الممتاز روشن برصيد 46 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 53 نقطة لهذا الموسم.